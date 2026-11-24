Tình huống cầu thủ New Zealand để bóng chạm tay ở phút 82 khiến U17 Việt Nam yêu cầu trọng tài kiểm tra video, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là không có lỗi.

Trận hòa 3-3 giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand tại World Cup U17 2026 xuất hiện một tình huống gây tranh cãi ở phút 82, liên quan đến pha để bóng chạm tay của cầu thủ đội bóng châu Đại Dương.

Trong một tình huống tấn công của U17 Việt Nam, bóng được đưa đến khu vực gần vòng cấm địa New Zealand. Khi tham gia phòng ngự, một cầu thủ New Zealand chống tay xuống mặt sân và để bóng chạm vào tay. Các cầu thủ Việt Nam lập tức phản ứng, cho rằng đối phương đã dùng tay cản bóng và đội nhà xứng đáng được hưởng một quả đá phạt đền.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealad (Bảng G, World Cup U17 2026, 23/11)

Ban huấn luyện U17 Việt Nam sau đó yêu cầu trọng tài sử dụng hệ thống FVS (Football Video Support) để kiểm tra lại tình huống. Đây là công nghệ hỗ trợ trọng tài được áp dụng tại giải đấu, cho phép các đội yêu cầu xem lại một số tình huống gây tranh cãi.

Sau khi kiểm tra hình ảnh, trọng tài quyết định không thổi phạt cầu thủ New Zealand. Theo đánh giá của tổ trọng tài, đây là tình huống chống tay tự nhiên khi cầu thủ mất thăng bằng, không phải hành động cố tình dùng tay chơi bóng.

Vì sao trọng tài không thổi phạt?

Theo luật bóng đá, không phải mọi tình huống bóng chạm tay cầu thủ đều bị xem là lỗi. Trọng tài cần đánh giá tư thế của cánh tay, chuyển động cơ thể và tính chất của tình huống trước khi đưa ra quyết định.

Trong trường hợp này, yếu tố quan trọng nằm ở việc cầu thủ New Zealand được xác định chống tay xuống đất để giữ thăng bằng. Đây được xem là chuyển động tự nhiên nhằm hỗ trợ cơ thể khi ngã hoặc mất thăng bằng, thay vì chủ động dang tay để cản đường bóng.

Luật bóng đá không mặc định xem đây là lỗi chơi bóng bằng tay. Nếu cánh tay được sử dụng để chống đỡ cơ thể trong quá trình ngã và không tạo ra hành động cố tình cản bóng trái luật, trọng tài có thể quyết định cho trận đấu tiếp tục.

Bởi vậy, dù bóng thực sự chạm vào tay cầu thủ New Zealand và vị trí xảy ra tình huống khá thuận lợi cho U17 Việt Nam, đội bóng áo đỏ vẫn không được hưởng quả đá phạt đền.

Quyết định của trọng tài khiến các cầu thủ Việt Nam không khỏi tiếc nuối, bởi một quả đá phạt đền có thể mở ra cơ hội ghi bàn đáng chú ý. Tuy nhiên, sau khi tham khảo hình ảnh, trọng tài giữ nguyên nhận định ban đầu.

Đây cũng là một trong những tình huống đáng chú ý cho thấy vai trò của FVS tại World Cup U17 2026. Công nghệ này giúp các đội bóng có cơ hội yêu cầu trọng tài xem xét lại những quyết định quan trọng, nhưng quyền đưa ra phán quyết cuối cùng vẫn thuộc về trọng tài chính.

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