Cầu thủ Na Uy bị dọa giết vì không chuyền bóng cho Haaland tại World Cup

Trong một khoảnh khắc trên sân cỏ đã biến tiền đạo Alexander Sorloth thành tâm điểm của một làn sóng thù ghét cực đoan từ người hâm mộ bóng đá.

Đội tuyển Na Uy đã để thua 1-2 trước Anh và dừng bước tại World Cup 2026. Sau trận đấu tiền đạo Alexander Sorloth của đội tuyển Na Uy và gia đình hiện đang phải đối mặt với hàng ngàn lời đe dọa lấy mạng, sau khi anh quyết định tự mình dứt điểm thay vì chuyền bóng cho ngôi sao Erling Haaland ở một tình huống quyết định.

Cụ thể, trong một pha phản công sắc bén của Na Uy khi tỷ số đang ở thế giằng co, Sorloth có bóng ở vị trí thuận lợi. Ngay bên cạnh anh, Erling Haaland đã di chuyển thông minh vào khoảng trống mênh mông và chỉ chờ một đường kiến tạo để ghi bàn. Tuy nhiên, thay vì chuyền bóng cho đồng đội, chân sút thuộc biên chế Atletico de Madrid lại chọn giải pháp dứt điểm cá nhân. Cú sút không thành bàn thắng, và Na Uy sau đó đã phải nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước đội tuyển Anh, chính thức dừng bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một "cơn bão" phẫn nộ đã quét qua các tài khoản mạng xã hội của Sorloth. Chỉ trong vòng vài giờ, bài đăng gần nhất trên Instagram của tiền đạo 30 tuổi này đã phải nhận hơn 100.000 bình luận công kích. Mọi chuyện nhanh chóng vượt quá tầm kiểm soát khi các cổ động viên quá khích bắt đầu gửi những tin nhắn khủng bố tinh thần và dọa giết nhắm vào anh cùng gia đình.

Sorloth nhận bão phẫn nộ vì không chuyền bóng cho Haaland (Ảnh: Getty)

Lena Selnes, bạn gái của Sorloth, đã phải lên tiếng cầu xin sự buông tha từ dư luận sau khi trang cá nhân của cô cũng bị tràn ngập bởi những lời lăng mạ ác ý. Nhiều tài khoản cực đoan thậm chí đã gửi những thông điệp rùng rợn, yêu cầu cặp đôi "lao xuống vách đá" hoặc trù ẻo họ gặp tai nạn giao thông".

Chia sẻ với nhật báo thể thao VG của Na Uy, Alexander Sorloth không giấu nổi sự bàng hoàng: "Tôi thừa nhận đó là một quyết định sai lầm trên sân cỏ và tôi nên chuyền quả bóng đó cho Haaland. Nhưng việc tôi và bạn gái bị dọa giết ngoài đời thực vì một pha bóng hỏng thì thật là điên rồ và vượt quá giới hạn chịu đựng".

Theo các chuyên gia truyền thông, làn sóng thù ghét khủng khiếp này không hoàn toàn đến từ người hâm mộ Na Uy, mà phần lớn xuất phát từ cộng đồng fan cuồng của cá nhân Erling Haaland trên toàn cầu. Sự việc một lần nữa báo động đỏ về sự an toàn của các cầu thủ trước vấn nạn bắt nạt và đe dọa trực tuyến.