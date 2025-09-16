Cầu thủ Indonesia bị ghép ảnh nhạy cảm: “Đừng đùa cợt quá đà”

Trong thời buổi công nghệ AI phát triển, chuyện chỉnh sửa hình ảnh để "sống ảo" không còn xa lạ. Thế nhưng, khi trò đùa đi quá giới hạn, nó có thể khiến người trong cuộc rơi vào tình cảnh khó xử. Mới đây, một loạt tuyển thủ Indonesia đã công khai bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh của họ bị AI biến tấu, tạo nên những khoảnh khắc chưa từng tồn tại ngoài đời thực.

Trên mạng xã hội, nhiều bức ảnh giả mạo cho thấy các cầu thủ như Rizky Ridho, Justin Hubner hay Sandy Walsh đang chụp cùng những fan nữ xinh đẹp. Vấn đề nằm ở chỗ, những khung hình này hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo tạo ra, không hề có thật. Điều này đã khiến các cầu thủ không khỏi khó chịu, đặc biệt khi họ đều là người của công chúng, dễ bị ảnh hưởng bởi lời bàn tán.

Cầu thủ Indonesia bức xúc vì bị tạo ảnh hôn fan

Rizky Ridho thẳng thắn viết trên Instagram: "Các bạn ơi, hãy lịch sự hơn đi, không cần phải chỉnh sửa như thế này đâu." Trong khi đó, Sandy Walsh cũng không giấu được sự bức xúc: "Xin đừng dùng AI để chỉnh ảnh của tôi, tôi không muốn có những hiểu lầm không đáng có trong tương lai."

Không ít người hâm mộ tỏ ra đồng cảm với các tuyển thủ, cho rằng việc chỉnh sửa như vậy là thiếu tôn trọng và có thể gây tổn hại đến hình ảnh cá nhân. Một số ý kiến khác thì thừa nhận, dù ban đầu chỉ là trò đùa vô hại, nhưng khi lan truyền quá nhanh trên mạng xã hội, nó dễ bị biến thành tin đồn thất thiệt.

Công nghệ AI mang lại nhiều tiện ích, nhưng nếu bị lạm dụng, nó có thể tạo ra những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cá nhân, tình cảm và danh tiếng của người trong cuộc.