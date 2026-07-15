Cầu thủ, HLV chỉ trích FIFA bị phạt sau World Cup 2026

Trước làn sóng chỉ trích về công tác trọng tài tại World Cup 2026, FIFA có thể sẽ đưa ra hàng loạt án phạt sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại.

Tại World Cup 2026 , các trọng tài liên tục trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích gay gắt. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) từ chối bình luận về các vụ việc hoặc khả năng xử lý trong tương lai. Tuy nhiên, theo The Athletic, cơ quan quản lý bóng đá thế giới có thể sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt đối với các cầu thủ và huấn luyện viên đã làm tổn hại đến danh tiếng của môn thể thao này sau khi giải đấu kết thúc.

Điều này không phải là tiền lệ mới. Sau World Cup 2022 tại Qatar, FIFA cũng chỉ ban hành các án kỷ luật đối với một số liên đoàn thành viên sau khi giải đấu đã kết thúc.

Sau chiến thắng của tuyển Anh trước Mexico ở vòng 1/8, trận đấu mà hậu vệ Jarell Quansah bị truất quyền thi đấu, HLV Thomas Tuchel đã công khai chỉ trích trọng tài Alireza Faghani.

HLV Thomas Tuchel công khai chỉ trích trọng tài Alireza Faghani. (Ảnh: Reuters)

“Trọng tài có thể đuổi bất kỳ đội nào ra khỏi sân bất cứ lúc nào. Điều đó thực sự không thể chấp nhận được. Nó quá thất thường, quá thiếu tin cậy trong các trận đấu. Trong khi đó, hai trọng tài thứ tư lại chỉ chăm chăm quát tháo nếu bạn bước một chân ra khỏi khu vực kỹ thuật. Điều đó thật sự không thể chấp nhận” , HLV Tuchel nói.

Tuy nhiên, những phát biểu gay gắt nhất lại xuất hiện sau thất bại của Ai Cập trước Argentina ở vòng 1/8, khi trọng tài người Pháp Francois Letexier trở thành tâm điểm chỉ trích.

“Chúng tôi xuất sắc về mọi mặt, nhưng kết quả lại bị chi phối bởi nhiều yếu tố, không chỉ những gì diễn ra trên sân mà còn cả những điều xảy ra trước trận đấu. Rõ ràng sức ép mà phía Argentina tạo ra trước trận đã phát huy tác dụng. Họ phản đối việc phân công trọng tài, nhắc đến nước Pháp và đội tuyển Pháp. Có vẻ như trọng tài đã chịu áp lực từ phía Argentina và điều đó dẫn đến kết cục này” , HLV Hossam Hassan phát biểu sau trận.

Tiền đạo Mostafa Ziko còn đưa ra cáo buộc nặng nề hơn khi cho rằng Letexier đã “lãng phí mọi nỗ lực của Ai Cập bằng các quyết định của mình”.

“Chúng tôi đã dẫn 2-0 nhưng không thể làm gì được, mọi chuyện đều do Chúa quyết định. Chúng tôi muốn mang niềm vui đến cho tất cả mọi người, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đó là lỗi của trọng tài. Chiếc cúp này thuộc về Argentina” , Ziko nói sau thất bại.

HLV Hossam Hassan của Ai Cập nhận thẻ vàng trong trận đấu với Argentina. (Ảnh: Reuters)

Sau trận tứ kết giữa Thụy Sĩ và Argentina, cựu hậu vệ Manuel Akanji của Manchester City cũng công khai chỉ trích trọng tài Joao Pinheiro: “Khi trọng tài chống lại bạn thì mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn. Mọi tình huống nhỏ đều dẫn đến bất lợi cho chúng tôi. Mọi pha ăn vạ và lỗi của cầu thủ Argentina đều được bỏ qua. Tôi hiếm khi chỉ trích trọng tài, nhưng tôi chưa từng chứng kiến một trận đấu thiên vị như hôm nay” .

Ở nhiều giải đấu khác, trong đó có Ngoại hạng Anh, những phát biểu như vậy thường nhanh chóng dẫn đến án phạt tiền hoặc cấm chỉ đạo trên sân. Tuy nhiên, FIFA vẫn lựa chọn im lặng và chỉ xem xét xử lý sau khi World Cup khép lại.

Ngày 10/7, trước những cáo buộc cho rằng các trọng tài thiên vị Argentina, Trưởng ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina đã lên tiếng bác bỏ: “Không ai có thể nghi ngờ tính liêm chính của các trọng tài làm nhiệm vụ tại FIFA World Cup. Khi những nghi ngờ như vậy xuất hiện, chúng có thể kích động các phản ứng cực đoan, dẫn đến những lời đe dọa nhằm vào các trọng tài và cả gia đình họ. Điều đó là không đúng”.