Cầu thủ Hàn Quốc bất ngờ cắn vào tay hậu vệ U23 Việt Nam

Hành động lạ đến từ cầu thủ U23 Hàn Quốc.

Tình huống hi hữu diễn ra ở phút 57 trận đấu tứ kết Asiad 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Tiền đạo Lee Young-jun bất ngờ cắn vào tay trung vệ Đinh Quang Kiệt.

Trọng tài có góc quan sát rất tốt để chứng kiến hành động đến từ cầu thủ U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông đã không nhắc nhở hay đưa ra bất cứ án phạt nào dành cho Lee Young-jun. Trận đấu sau đó vẫn tiếp tục.

Lee Young-jun thi đấu đến phút 84 mới rời sân nhường chỗ cho đồng đội. Tiền đạo cao 1m93 sắm vai người hùng với 2 pha lập công giúp U23 Hàn Quốc thắng 4-0 trước U23 Việt Nam.