Cầu thủ gốc Việt trị giá 40 triệu euro lọt "mắt xanh" của Pep Guardiola

Truyền thông Anh đưa tin, tài năng trẻ Ibrahim Maza đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của Man City. HLV Pep Guardiola và các cộng sự đánh giá cao lối chơi biến hóa và phẩm chất kỹ thuật của Maza.

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Leverkusen, tiền vệ 20 tuổi đang tiến bộ vượt bậc. Anh ra sân 38 trận, ghi được 5 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Leverkusen chiêu mộ Maza từ Hertha Berlin vào mùa Hè 2025 với giá 12 triệu euro. Nhưng chỉ sau chưa đầy 1 năm, mức định giá của tiền vệ này trên trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt đã lên tới 40 triệu euro.

Bên cạnh thành công ở cấp CLB, Maza cũng đang dần khẳng định chỗ đứng trong màu áo đội tuyển Algeria. Tiền vệ 20 tuổi đã có 2 bàn thắng cho đội bóng châu Phi. Và nếu không có gì thay đổi, Maza sẽ cùng đội tuyển Algeria tham dự VCK World Cup 2026 vào mùa Hè này.

Maza nằm trong kế hoạch trẻ hóa đội hình của HLV Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã thực hiện hàng loạt thương vụ chuyển nhượng cũng như trao cơ hội cho các cầu thủ trưởng thành từ học viện. Kế hoạch của Pep Guardiola được đánh giá sẽ sớm đưa Man City tìm lại vị thế sau giai đoạn sa sút.

Ibrahim Maza có mẹ là người Việt, bố là người Algeria và sinh ra ở Đức. Anh từng khoác áo các lứa U18, U19 và U20 Đức trước khi quyết định lựa chọn ĐTQG Algeria. LĐBĐ Việt Nam trước đây cũng từng liên hệ với Ibrahim Maza. Tuy nhiên, từ góc nhìn của giới chuyên môn, việc Ibrahim Maza chọn gắn bó với tuyển Algeria là phù hợp cho sự nghiệp.