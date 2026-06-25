Cầu thủ gốc Việt đầu tiên giành danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu tại World Cup giống Ronaldo, Messi: FIFA khen ngợi!

Ngôi sao mang hai dòng máu Algeria - Việt Nam Ibrahim Maza ghi dấu ấn lớn khi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại World Cup.

Tại vòng bảng World Cup 2026, ngôi sao mang hai dòng máu Algeria - Việt Nam Ibrahim Maza đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển Algeria 2-1 Jordan. Đây là danh hiệu mà những ngôi sao như Ronaldo, Messi, Mbappe cũng đã nhận được sau màn trình diễn đẳng cấp cho đội tuyển của mình.

Về phía Maza, dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, tiền vệ thuộc biên chế Bayer Leverkusen vẫn được ban tổ chức vinh danh nhờ màn trình diễn đỉnh cao ở tuyến giữa. Cầu thủ sinh năm 2005 này đã làm khổ hàng phòng ngự Jordan bằng khả năng cầm trịch, nhãn quan chiến thuật nhạy bén với 2 đường chuyền dọn cỗ quyết định cùng 8 pha tranh chấp thành công. Sự cơ động của Maza chính là chìa khóa giúp Algeria hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Mới đây, trên trang fanpage của FIFA được giới hạn tại lãnh thổ Việt Nam đã có bài đăng dành sự khen ngợi cho Maza: "Xin chào cầu thủ gốc Việt đầu tiên nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại FIFA World Cup".

FIFA đăng bài về cầu thủ gốc Việt

Trước khi tỏa sáng rực rỡ tại kỳ World Cup năm nay, Ibrahim Maza đã là cái tên thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế. Sinh ra tại Berlin (Đức), có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam, Maza từng khoác áo các lứa trẻ của Đức trước khi quyết định chọn cống hiến cho đội tuyển quốc gia Algeria từ năm 2024.

Mùa hè năm 2025, anh chuyển tới CLB Bayer Leverkusen với mức giá 12 triệu euro. Nhờ phong độ bùng nổ, giá trị chuyển nhượng của anh trên chuyên trang Transfermarkt hiện đã chạm mốc gần 50 triệu euro, biến anh trở thành cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trước giải đấu, ESPN cũng từng xếp Maza vào danh sách top 21 cầu thủ trẻ đáng xem nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh tài năng sân cỏ, Ibrahim Maza còn chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ Việt Nam khi luôn bày tỏ sự trân trọng đối với nguồn gốc của mình. Trước đó, tiền vệ này khẳng định niềm tự hào về dòng máu Việt Nam thừa hưởng từ người mẹ. Anh cho biết bản thân vẫn thường xuyên giữ liên lạc với họ hàng bên ngoại và ấp ủ dự định sẽ sớm về thăm quê mẹ.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại một kỳ World Cup không chỉ là cột mốc chói lọi trong sự nghiệp của Ibrahim Maza, mà còn mang lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi được chứng kiến một tài năng mang dòng máu Việt tỏa sáng rực rỡ ở đỉnh cao thế giới.