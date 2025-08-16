Cầu thủ giá 2800 tỷ đồng vượt mặt Salah

Trận đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 là cuộc đọ sức giữa Liverpool và AFC Bournemouth. Người hâm mộ chờ đợi màn thể hiện của Florian Wirtz và Hugo Ekitike - ngôi sao được mua về với giá 79 triệu bảng Anh (tương đương 2813 tỷ đồng). Quả thật, tiền đạo này không làm cổ động viên thất vọng.

Trận đấu này, thầy trò ông Arne Slot vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong quãng thời gian hiệp 1. Liverpool thi đấu hứng khởi, tạo sức ép đáng kể lên phần sân đối phương nhưng Salah lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đến phút 37, sau pha phối hợp tốt với Mac Allister, Hugo Ekitike tung pha dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Liverpool.

Ekitike tỏa sáng giúp Liverpool giành chiến thắng.

Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế dành cho "Lữ đoàn đỏ". Bước sang hiệp 2, Liverpool tưởng như có trận đấu dễ dàng khi ghi bàn thắng thứ hai từ sớm. Sau pha làm tường thông minh của Ekitike, Cody Gakpo vượt qua 2 hậu vệ Bournemouth trước khi ghi bàn nhân đôi cách biệt.

HLV Arne Slot bắt đầu đưa các cầu thủ dự bị như Endo, Robertson vào sân để tạo điều kiện cho họ thi đấu. Nhưng chính quyết định này khiến mọi thứ bị xáo trộn và Liverpool phải trả giá đắt. Phút 64, David Brooks thoát xuống bên phía cánh phải trước khi căng ngang để Semenyo đệm bóng cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Bournemouth.

Cơn ác mộng với đội bóng áo đỏ xuất hiện khi vẫn là Semenyo dẫn bóng từ sân nhà rồi sút tung lưới Alisson. Rất may, khoảnh khắc bùng nổ của Chiesa và nỗ lực dứt điểm của Salah giúp Liverpool thắng đối thủ với tỉ số 4-2 và có khởi đầu mỹ mãn ở mùa giải mới.

Kết quả: Liverpool 4-2 Bournemoth

Đội hình ra sân:

Liverpool: Alisson, Jeremie Frimpong (Endo 60'), Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez (Robertson 60'), Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister (Curtis Jones 72'), Mohamed Salah, Florian Wirtz (Chiesa 82'), Cody Gakpo, Hugo Ekitike (Joe Gomez 72').

Bournemouth: Dorde Petrovic, Adam Smith, Bafode Diakite, Marcos Senesi, Adrien Truffert, Alex Scott (Hamed Traore 74'), Tyler Adams, Marcus Tavernier, David Brooks (Winterburn 84'), Antoine Semenyo, Evanilson.