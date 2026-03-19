Cầu thủ Galatasaray phải nối ngón tay vì tai nạn hy hữu ở trận thua Liverpool

Phút 80, trong khoảnh khắc lao về phía bảng quảng cáo đặt ở ngoài đường pitch, Lang dường như đã bị vướng hoặc mắc kẹt tay vào khe bảng quảng cáo. Các nhân chứng mô tả đó là một tai nạn "kỳ lạ và bất ngờ", khiến cầu thủ này nằm sân và la hét trong đau đớn.

Dường như ngón tay của Lang đã bị đứt một phần. Đội ngũ y tế lập tức chạy tới cấp cứu khẩn cấp. Lang nằm trên sân, ôm chặt tay trong khi được các đồng đội và các cầu thủ Liverpool an ủi.

Tình trạng của anh là rất nghiêm trọng. Thậm chí cầu thủ 26 tuổi này phải thở oxy trên đường ra xe cứu thương. Ngay khi đến bệnh viện, anh đã được tiến hành phẫu thuật.

Theo ESPN, ngón tay của Lang đã bị đứt lìa sau khi anh va chạm với bảng quảng cáo và cầu thủ này phải trải qua phẫu thuật nối ngón tay. “Sau trận đấu, dưới sự giám sát của đội ngũ y tế, các cuộc kiểm tra tại bệnh viện đã phát hiện cầu thủ của chúng tôi bị gãy xương ngón tay phải”, Galatasaray thông báo thêm.

Lang ôm ngón tay chảy máu

“Đó là chấn thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của bộ phận y tế CLB tại một bệnh viện ở Liverpool. Thông tin chi tiết hơn dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối ngày 19/3”.

Ca chấn thương của Lang càng làm u ám thêm tình hình của Galatasaray trong đêm kinh hoàng tại Anfield. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn 1-0 trước trận lượt về tại Anfield, nhưng họ đơn giản là thua kém về trình độ so với đội quân của Arne Slot trên sân Anfield.

Dominik Szoboszlai đưa Liverpool vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp 1, trước khi Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch và Mohamed Salah ghi bàn giúp đội nhà giành thắng lợi 4-0, chung cuộc là 4-1.

Một phần nguyên nhân dẫn tới trận thua đậm vừa qua là hàng loạt ca chấn thương của các ngôi sao Galatasaray. Đầu hiệp 2, chân sút số 1 Victor Osimhen phải rời sân do bị đau, người vào thay Noa Lang thi đấu đến phút 80 thì gặp chấn thương kinh hoàng. Việc thiếu nhân sự trên hàng công khiến cả hiệp 2, Galatasaray không có pha dứt điểm nào trúng cầu môn.