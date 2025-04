Cầu thủ Ecuador trốn chạy chứng kiến vợ con bị bắt cóc

Jackson Rodriguez phản ứng trong trận một trận đấu Copa Sudamericana. Ảnh: AP

Vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng tại thành phố ven biển Guayaquil, cảnh sát trưởng Edison Rodriguez cho biết. Theo cảnh sát, những người đàn ông đột nhập vào nhà là để tìm Rodriguez. Trong lời khai, hậu vệ 26 tuổi đang chơi CLB Emelec cho biết anh ta trốn dưới gầm giường khi nghe thấy tiếng cửa trước bị phá, và những kẻ thủ ác đã bắt vợ và con của anh sau khi hỏi người phụ nữ rằng chồng cô có ở nhà hay không. Sau khi chúng rời đi, Rodriguez nhìn từ cửa sổ và thấy “những người đó đi trên một chiếc xe bán tải màu xám”.

Theo AP, vụ việc xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp cách đây 10 ngày tại 9 khu vực của đất nước, bao gồm cả tỉnh Guayas - nơi Guayaquil trực thuộc. Biện pháp này cho phép huy động lực lượng an ninh tại các vùng đó để chống lại hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức, mà Chính quyền đổ lỗi đã gây nên làn sóng bạo lực. Theo Chính phủ, tình trạng mất an ninh và tội phạm đã hoành hành ở Ecuador trong 4 năm, với mức tăng cao được ghi nhận trong vài tháng đầu năm nay. Từ tháng 1 đến tháng 3, đã có 2.345 trường hợp tử vong do bạo lực được báo cáo, trong đó 742 trường hợp xảy ra ở Guayaquil - cách Thủ đô Quito 168 dặm về phía tây nam.

Các vận động viên khác cũng đã từng bị nhắm đến. Vào tháng 12-2024, cầu thủ bóng đá Pedro Perlaza, người chơi cho Liga de Quito, đã bị bắt cóc tại Esmeraldas - một thành phố cách Quito 113 dặm về phía tây bắc - và được giải cứu vài ngày sau đó.