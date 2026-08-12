Cầu thủ được đào tạo ở Pháp chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng khoác áo ĐTQG

Thêm một cầu thủ Việt kiều được trao quốc tịch Việt Nam.

Fanpage chính thức của CLB CAHN thông báo: "Trung vệ Nguyễn Adou Legley Minh đã chính thức hoàn tất thủ tục pháp lý và có quốc tịch Việt Nam. Sự hiện diện của Adou Minh trong vai trò một nội binh sẽ tiếp thêm sức mạnh và chiều sâu lực lượng cho thầy trò HLV Alexandre Polking trong mùa giải mới 2026/2027 phía trước".

Như vậy, trung vệ Adou Minh sẽ chính thức được thi đấu với tư cách cầu thủ nội cho CLB CAHN trong mùa giải 2026/27. Bên cạnh đó, cầu thủ Việt kiều Pháp cũng đã đủ điều kiện để khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Adou Minh chính thức nhận quốc tịch Việt Nam

Sinh năm 1997 tại Pháp, Adou Minh có bố người gốc Pháp, mẹ người Việt Nam. Anh là sản phẩm của lò đào tạo CLB Grenoble (Pháp). Năm 2024, Adou Minh về Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB Hà Tĩnh. Tới mùa Hè 2025, trung vệ này gia nhập CLB CAHN.

Mùa giải 2024/25, Adou Minh có tên trong đội hình tiêu biểu V.League. Mùa giải 2025/26 vừa qua, anh cùng với CLB CAHN giành chức vô địch V.League và Siêu Cúp quốc gia. Vị trí sở trường là trung vệ, nhưng Adou Minh cũng tỏ ra hiệu quả trong những tình huống lên tham gia tấn công.

Trong trận đấu play-off tranh vé dự Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) giữa CLB CAHN và Adelaide, Adou Minh thi đấu trọn vẹn 90 phút ở vị trí trung vệ lệch trái. Anh góp phần giúp đại diện Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách và tiến vào vòng bảng Cúp C1.

Giới chuyên môn đánh giá Adou Minh có thể là sự bổ sung cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới, trước mắt là FIFA ASEAN Cup 2026.