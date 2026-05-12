Cầu thủ chuẩn bị dự World Cup 2026 bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc tấn công tình dục

Một cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia Cape Verde đang trở thành tâm điểm của dư luận khi bị cảnh sát New Zealand điều tra về hành vi tấn công tình dục trong thời gian thi đấu tại nước này.

Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 27/3/2026, ngay sau khi đội tuyển Cape Verde kết thúc trận đấu với Chile trong khuôn khổ giải giao hữu FIFA Series diễn ra tại Auckland. Theo đơn trình báo, cầu thủ này đã có hành vi không đúng mực với một phụ nữ tại khách sạn nơi đội tuyển lưu trú.

Đại diện cảnh sát New Zealand xác nhận họ đã tiếp nhận thông tin vụ việc từ ngày 10/4 và nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến thời điểm hiện tại, quá trình thu thập chứng cứ và lấy lời khai đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của các bên liên quan, danh tính của cầu thủ cũng như chi tiết vụ hành hung vẫn chưa được công bố chính thức.

Phía nạn nhân cho biết cô vẫn đang bị sốc tâm lý nặng nề sau sự cố. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá New Zealand – đơn vị đăng cai giải đấu khẳng định sẽ hợp tác tối đa với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026

Vụ bê bối nổ ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm đối với bóng đá Cape Verde. Quốc đảo này vừa tạo nên cơn địa chấn khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Cầu thủ đang bị điều tra được xác định là một nhân tố quan trọng, gần như chắc chắn có tên trong danh sách đến Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè tới.

Trước những diễn biến này, người phát ngôn của FIFA từ chối đưa ra bình luận cụ thể và nhấn mạnh cần tôn trọng quy trình điều tra của pháp luật sở tại. Liên đoàn Bóng đá Cape Verde hiện vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về tương lai của cầu thủ này tại đội tuyển quốc gia.

Nếu các cáo buộc được chứng minh là thật, đây không chỉ là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của cầu thủ này mà còn là cú sốc lớn giáng vào tinh thần của đội tuyển Cape Verde trước thềm kỳ World Cup lịch sử.