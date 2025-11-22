Cầu thủ C. say xỉn trên giường "bom sex" nước Anh, bị đánh ghen túi bụi, phải nhảy cửa sổ thoát thân

Chuyện xảy ra từ năm 2006, nhưng đọc lại vẫn thấy căng đét như phim hành động. Khi đó, Joe Cole đang ở đỉnh cao phong độ: vừa cùng Chelsea đè bẹp đối thủ ở FA Cup, HLV Mourinho cho cả đội 2 ngày nghỉ xả hơi. Tối hôm ấy, Cole rủ rê John Terry, Bobby Zamora và Anton Ferdinand đi quẩy ở Embassy, hộp đêm hot nhất West End London.

Joe Cole chơi cho Chelsea năm 2006

Tại đây, họ gặp dàn chân dài đình đám, trong đó có Keeley Hazell, nàng người mẫu và diễn viên người Anh, nổi tiếng với thân hình bốc lửa và được biết đến với biệt danh "bom sex" ở Anh, từng lọt top 10 FHM's 100 Sexiest Women và liên tục xuất hiện trên các bìa tạp chí như Loaded, Nuts, Zoo hay Maxim.

Joe Cole gặp Keeley Hazell tại câu lạc bộ West End Embassy ở London

Và rồi… drama bắt đầu. Joe Cole uống say đến mức không đứng nổi, Keeley thương tình nên quyết định mang anh về nhà mình ở Nam London. Trong tự truyện của mình, Keeley kể rằng cô khiêng Joe từ taxi vào nhà, cho uống nước cho tỉnh, cởi áo khoác và giày, ném lên giường ngủ rồi đứng cùng bạn thân ngắm nhìn.

Nhưng đúng lúc ấy, bạn trai Keeley - một anh chàng cơ bắp tên Theo (sau này lộ ra là Lloyd Miller) - gọi điện đòi lấy chìa khóa xe. Keeley hoảng hốt: "Làm sao giải thích việc Joe Cole đang nằm trên giường mình đây?".

Chưa kịp nghĩ ra kịch bản, Theo đã có mặt trước cửa, phi thẳng lên lầu, mở cửa phòng ngủ và nhìn thấy Joe Cole nằm trên giường. Chỉ trong chớp mắt, anh lao vào đấm túi bụi, khiến áo Joe Cole bị xé rách, mặt mũi bầm dập chảy máu. Keeley kể: "Đây không phải đánh nhau quán bar bình thường đâu, kinh dị lắm!".

Joe Cole tỉnh dậy chỉ kịp thấy một gã đàn ông nhảy bổ lên người. Bản năng sinh tồn mách bảo, anh chống trả một cú rồi… nhảy qua cửa sổ tầng 1, chạy thẳng đến bến taxi gần nhất, mặt mũi còn máu me be bét. Ngày hôm sau, Cole vẫn đi tập bình thường, đội mũ len trùm kín mặt để giấu vết thương.

Joe Cole tập luyện cho Chelsea với vết bầm tím ở mắt năm 2006

Drama này còn thú vị ở ba phiên bản khác nhau. Joe Cole nói: "Bị 2 người đàn ông đánh hội đồng, mình chỉ kịp nghĩ phải thoát thân, may mà cửa sổ mở!". Bạn trai Keeley thì khẳng định: "Tôi chỉ đấm vài cái thôi, tại hắn sờ soạng người yêu tôi trước!". Trong khi Keeley phủ nhận hoàn toàn: "Không có sờ soạng gì hết, Joe say đến mức không biết mình đang ở đâu!".

Joe Cole luôn khẳng định anh không có mối quan hệ nào với Keeley Hazell

Kết cục là Joe Cole phủ nhận hoàn toàn chuyện "tòm tem", vẫn chung thủy với bạn gái lâu năm Carly Zucker (sau này cưới luôn và vẫn hạnh phúc). Keeley thì chia tay Lloyd, còn tố cáo anh này phát tán clip nóng của cô.

Netizen chỉ biết ôm bụng cười: "Say xỉn vào nhầm giường mà suýt mất mạng, đúng là bi kịch của trai đẹp!"; "Keeley Hazell năm đó đúng là nữ thần gây họa!"; hay "Joe Cole từ đó chắc sợ nhất câu: 'Đưa anh về nhà em nhé'."

Keeley Hazell được vinh danh là số 1 trong danh sách "100 cơ thể gợi cảm nhất năm 2005"



