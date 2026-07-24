Cầu thủ bóng đá Uruguay Bruno Betancor đột ngột qua đời ở tuổi 22

Bóng đá Uruguay vừa nhận tin buồn khi tiền đạo trẻ Bruno Betancor trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 22 sau một cơn ngưng tim ngưng thở đột ngột.

Cầu thủ sinh năm 2004, người từng cùng Club Atlético Peñarol lên ngôi vô địch Giải Apertura 2023 và hiện đang thuộc biên chế câu lạc bộ Deportivo Italiano, đã không qua khỏi sau sự cố y tế nghiêm trọng. Thông tin đau buồn này được Deportivo Italiano đăng tải trên các trang mạng xã hội chính thức, trước khi Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Chuyên nghiệp Uruguay (MUTUAL) xác nhận và ra thông cáo gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cố tiền đạo.

Sự ra đi đột ngột của chân sút trẻ từng khoác áo Everton (Chile) ở mùa giải 2024 đã để lại niềm thương tiếc lớn cho bóng đá Nam Mỹ. Ngay sau khi tin tức được lan truyền, hàng loạt đội bóng lớn nhỏ tại Uruguay đã đồng loạt lên tiếng tưởng nhớ anh.

Trong thông cáo chính thức, Peñarol – đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Uruguay viết: "Club Atlético Peñarol vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của Bruno Betancor, người từng cống hiến hết mình cho màu áo vàng - đen trong mùa giải 2023 và là một phần của đội hình vô địch Giải Apertura năm đó". Đội bóng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và ban huấn luyện Deportivo Italiano.

Cầu thủ Betancor qua đời (Ảnh: CLB Atlético Peñarol)

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Centro Atlético Fénix, Betancor từng bước khẳng định bản thân trước khi chuyển sang Peñarol. Trong thời gian thi đấu cho Peñarol, anh có 14 lần ra sân chính thức, góp công vào 4 trận thắng và 3 trận hòa. Anh có màn ra mắt vào ngày 25/3/2023 trong trận gặp Liverpool de Montevideo tại Giải Apertura, và cũng chính đối thủ này đã chứng kiến trận đấu chia tay của anh cho Peñarol vào ngày 16/12 cùng năm trong trận chung kết Giải Vô địch Quốc gia Uruguay.

Bên cạnh Peñarol, các đội bóng cũ của anh như Club Atlético Cerro và Centro Atlético Fénix cũng ra thông cáo bày tỏ niềm đau thương vô hạn. Đại diện Cerro nhấn mạnh Betancor là một cầu thủ luôn thi đấu với tinh thần cống hiến và sự tận tụy trọn vẹn mỗi khi xỏ giày ra sân, đồng thời gửi lời động viên chân thành nhất tới những người thân yêu của anh trong thời khắc đau thương này.