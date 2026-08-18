Cầu thủ bóng đá suýt chết đuối, được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng

Sao trẻ Serie A gặp tai nạn hy hữu, được trực thăng đưa đi cấp cứu và nằm ICU sau khi suýt đuối nước.

Kỳ nghỉ của Yael Trepy bất ngờ biến thành cơn ác mộng khi cầu thủ trẻ của CLB Cagliari (đang thi đấu tại Serie A) gặp tai nạn dưới nước tại một căn biệt thự ở Sardinia. Theo truyền thông Italy, Trepy (20 tuổi) đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu tại Coppa Italia thì gặp sự cố trong bể bơi.

Trepy không phải một người bơi giỏi. Nhưng anh đã bơi vào khu vực nước sâu. Tờ L'Unione Sarda đưa tin, tiền đạo trẻ mất ý thức trước khi được đưa đi cấp cứu. Do tình trạng nghiêm trọng, Trepy được trực thăng vận chuyển tới bệnh viện và hiện phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

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Ngay sau sự cố, CLB Cagliari đã đưa ra thông báo chính thức để trấn an người hâm mộ. "Yael Trepy hiện đang được điều trị tại bệnh viện dân sự Santissima Annunziata ở Sassari, cậu ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt", CLB cho biết.

Đội bóng cũng khẳng định đang duy trì liên lạc thường xuyên với bệnh viện và gia đình cầu thủ, đồng thời theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của Trepy. "Cagliari Calcio lúc này hướng mọi suy nghĩ về Yael và gia đình cậu ấy", đội bóng chia sẻ. CLB đồng thời đề nghị người hâm mộ cũng như truyền thông tôn trọng sự riêng tư của gia đình Trepy và cho biết sẽ cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

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Tai nạn xảy ra chỉ ít ngày sau khi Trepy cùng Cagliari giành chiến thắng 1-0 trước Arezzo tại Coppa Italia. Cầu thủ 20 tuổi được đá chính và thi đấu 53 phút trước khi rời sân. Sau trận đấu, các cầu thủ Cagliari được nghỉ hai ngày. Trepy sau đó tận hưởng kỳ nghỉ tại Sardinia thì xảy ra sự cố đáng tiếc.

Tài năng trẻ được kỳ vọng của Cagliari

Trepy sinh ra tại Pháp và trưởng thành từ lò đào tạo của US Creteil-Lusitanos trước khi chuyển tới Italy vào năm 2022. Cagliari nhanh chóng nhận ra tiềm năng của cầu thủ trẻ và đưa anh về đội bóng. Năm 2025, Trepy ghi bàn vào lưới đội trẻ AC Milan, góp phần giúp Cagliari giành chức vô địch giải đấu được ví như FA Youth Cup của Italy.

Mùa giải 2025/26 cũng là thời điểm Trepy có bước tiến lên đội một. Anh có 8 lần ra sân tại Serie A và ghi 1 bàn thắng. Cagliari kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 14 và chuẩn bị bước vào mùa giải mới với chuyến làm khách trên sân Parma vào thứ Bảy.