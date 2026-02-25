Cầu thủ bóng đá chi 35 triệu/tuần thuê người "dạy bảo" chú chó cưng hung hăng chỉ trực lao vào cắn người

Đúng là "chủ nào tớ nấy", trong khi Ryan Yates là tiền vệ thép trên sân cỏ thì chú chó cưng Peanut của anh cũng sở hữu tính cách... hung hăng không kém, sẵn sàng "tác động vật lý" với bất cứ ai trong quán cà phê.

Ryan Yates – đội trưởng mẫn cán của Nottingham Forest - vốn nổi tiếng với lối chơi máu lửa. Thế nhưng, ít ai biết rằng ở nhà, anh lại đang phải "đau đầu" vì một thế lực nhí mang tên Peanut. Chú chó thuộc giống Dachshund (chó xúc xích) này tuy có vẻ ngoài chân ngắn đáng yêu nhưng tính tình lại cực kỳ "hổ báo".

Ryan Yates đã trả cho các huấn luyện viên chuyên nghiệp gần 35 trieyej mỗi tuần để kiềm chế con chó xúc xích hung dữ của mình

Theo chia sẻ của Yates, Peanut thường xuyên có những màn "combat" không báo trước. Cứ hễ thấy chó lạ hay người lạ trong quán cà phê là "đại ca" này lại lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thậm chí, ngay cả người thân trong gia đình lâu ngày không gặp cũng trở thành mục tiêu "tấn công" của Peanut.

Cảm thấy không thể tự mình "thuần hóa" nổi thú cưng, ngôi sao 28 tuổi cùng bạn gái Emma đã quyết định chơi lớn. Cặp đôi đã gửi Peanut đến một trung tâm huấn luyện chó chuyên nghiệp dành cho giới siêu giàu và người nổi tiếng.

Tiền vệ của Nottingham Forest đã phải nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia khi chú chó cưng Peanut liên tục lao vào người khác trong quán cà phê (Ảnh: Instagram)

Được biết, mức giá để "cải tạo" tính nết cho các boss tại đây không hề rẻ, dao động từ 850 Bảng đến 1.400 bảng/tuần (khoảng 30 đến 49 triệu VNĐ). Với mức lương 50.000 bảng/tuần (khoảng 1,7 tỷ VNĐ), khoản chi này có lẽ chỉ là "muỗi" đối với Yates, miễn sao Peanut không còn biến các buổi hẹn hò cà phê thành "võ đài".

Yates nhận mức lương khoảng 50.000 bảng mỗi tuần (Ảnh: Alamy)

Sau khóa học lưu trú đầy kịch tính, Ryan Yates tỏ ra vô cùng tâm đắc. Anh chàng hào hứng khoe trên Instagram: "Họ đã làm việc tuyệt vời với Peanut. Không chỉ dạy nó biết điều hơn, mà các chuyên gia còn huấn luyện cả tôi và bạn gái cách để 'quản' nó tốt hơn".

Hóa ra, để một chú chó xúc xích bớt hung hăng, không chỉ cần kỷ luật thép mà chủ nhân cũng phải học cách xây dựng "uy quyền". Nhìn hình ảnh Yates ôm ấp Peanut đi dạo công viên sau khóa học, fan hy vọng rằng từ nay chàng tiền vệ sẽ không còn phải muối mặt xin lỗi thực khách mỗi khi đưa "boss" đi chơi nữa.