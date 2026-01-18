Cầu thủ bóng đá bị cấm thi đấu vì cố tình xâm phạm nghiêm trọng "bộ phận nhạy cảm" của đối thủ trên sân

Một vụ việc hy hữu vừa khiến bóng đá Anh dậy sóng khi một cầu thủ chuyên nghiệp bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) treo giò vì hành vi bị đánh giá là "xâm phạm bộ phận sinh dục của đối thủ" ngay trong trận đấu. Đáng nói hơn, sau khi án phạt được ban hành, cầu thủ này vẫn… ra sân thi đấu nhờ một kẽ hở trong quy định.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Ollie Clarke, đội trưởng của CLB Swindon Town. Theo kết luận từ FA, trong một trận đấu diễn ra hồi tháng 8, Clarke đã có hành vi chạm vào vùng nhạy cảm của hai cầu thủ đối phương, hành động bị đánh giá là cố ý, không cần thiết và mang tính xâm phạm nghiêm trọng.

Ollie Clarke đã bị cấm thi đấu 7 trận vì "sự cố cực kỳ nghiêm trọng và bất thường" (Ảnh: Will Cooper)

FA nhấn mạnh rằng không có bất kỳ lý do chuyên môn hay tình huống tranh chấp bóng hợp lệ nào có thể biện minh cho hành động này, đặc biệt khi bóng không còn trong trạng thái thi đấu. Dù Clarke khẳng định hành vi trên là vô tình, lập luận của anh không được chấp nhận.

Kết quả, cầu thủ sinh năm 1996 này bị cấm thi đấu 7 trận và phạt tiền 2.750 bảng Anh. Án phạt ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của dư luận bởi tính chất nhạy cảm và hiếm gặp trong bóng đá chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, tranh cãi chưa dừng lại ở đó. Chỉ ít ngày sau khi án treo giò được công bố, Ollie Clarke vẫn bất ngờ xuất hiện trong đội hình thi đấu của Swindon Town. Lý do được CLB đưa ra là họ dựa trên hệ thống kỷ luật điện tử của FA, trong đó trận đấu này không được liệt kê là đối tượng áp dụng án cấm, từ đó cho rằng cầu thủ của mình vẫn đủ điều kiện ra sân.

Clarke (bên trái) trong trận đấu với Cardiff - nơi xảy ra các sự cố vào tháng 8/2025 (Ảnh: Getty)

Chính chi tiết này đã làm bùng nổ làn sóng tranh cãi trong giới bóng đá Anh. FA hiện được cho là đang xem xét lại toàn bộ sự việc, bao gồm khả năng Swindon Town sử dụng cầu thủ không hợp lệ và liệu có án phạt bổ sung nào sẽ được đưa ra hay không.

Vụ việc không chỉ khiến người hâm mộ sốc vì hành vi phản cảm ngay trên sân cỏ, mà còn phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống kỷ luật bóng đá, nơi chỉ một sai sót nhỏ trong quy định cũng có thể dẫn tới hệ quả khó lường.