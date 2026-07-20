Cầu thủ Argentina trách móc sao Tây Ban Nha: Bớt nói đi đồ ngốc, than phiền với trọng tài lắm thế!

Sau trận đấu, cầu thủ Otamendi phía Argentina liên tục trách móc Rodri rằng tại sao anh này lại than phiền quá nhiều về trọng tài!

Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, Argentina tiếp tục trở thành tâm điểm của những tranh cãi. Trong khi đội bóng xứ Tango hứng chịu hàng loạt chỉ trích vì lối chơi quyết liệt và những hành động sau trận, trung vệ Nicolas Otamendi lại bất ngờ quay sang công kích Rodri ngay trong lễ trao huy chương.

Máy quay truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc Otamendi tiến đến Rodri khi các cầu thủ hai đội chuẩn bị nhận huy chương. Thay vì bắt tay xã giao, trung vệ kỳ cựu của Argentina liên tục lớn tiếng chất vấn tiền vệ Tây Ban Nha.

Theo AS, Otamendi nói: "Bớt nói đi, đồ ngốc. Cả tuần qua các cậu chỉ biết than phiền. Cả tuần luôn. Cậu và Laporte, cả hai người. Làm vậy là không đúng. Các cậu cứ suốt ngày kêu ca với trọng tài."

Rodri tỏ ra khá bất ngờ trước màn công kích này. Tiền vệ vừa giành Quả bóng vàng World Cup 2026 đáp lại: "Tôi luôn dành sự tôn trọng cho các anh."

Otamendi ý kiến với Rodri.

Tuy nhiên, Otamendi vẫn chưa chịu dừng lại. Anh tiếp tục trách Rodri: "Nhưng cậu không nên phát biểu trước trận như thế."

Khi Rodri hỏi lại: "Tôi đã nói gì? Ý anh là Laporte à?", Otamendi lập tức chỉ tay về phía sau, nơi Aymeric Laporte đang đứng, rồi đáp: "Cậu không thấy những gì cậu ta nói cả tuần qua sao?". Tiền đạo Mikel Oyarzabal đã cố gắng can ngăn nhưng không thể khiến Otamendi bình tĩnh hơn.

Nguồn cơn của màn khẩu chiến được cho là xuất phát từ những phát biểu trước trận của Aymeric Laporte. Trung vệ Tây Ban Nha từng bày tỏ lo ngại về lối chơi quá quyết liệt của Argentina, đồng thời cho rằng trọng tài cần kiểm soát tốt hơn các pha vào bóng để tránh trận đấu vượt khỏi giới hạn.

Điều đáng nói là màn chất vấn của Otamendi diễn ra trong bối cảnh Argentina đang phải nhận nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn quốc tế. Nhiều cựu danh thủ và truyền thông cho rằng đại diện Nam Mỹ chơi quá rắn trong trận chung kết, thậm chí có những hành động thiếu fair-play sau tiếng còi mãn cuộc.

Dù vậy, Otamendi vẫn giữ quan điểm rằng chính phía Tây Ban Nha mới là đội liên tục gây sức ép lên công tác trọng tài trước trận đấu. Đoạn video ghi lại cuộc đối thoại giữa anh và Rodri hiện đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, tạo nên thêm một chương mới trong chuỗi tranh cãi sau trận chung kết World Cup 2026.