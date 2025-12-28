Cầu thủ Argentina tiết lộ sắp nhập tịch Malaysia: Không thể đấu với tuyển Việt Nam vì luật FIFA?

Trang Makan Bola (Malaysia) đưa tin, cầu thủ chạy cánh Manuel Hidalgo đến từ Argentina đang trên đường hoàn tất các thủ tục nhập tịch Malaysia. Khác với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA trừng phạt, Manuel Hidalgo nộp hồ sơ theo diện “sinh sống đủ 5 năm ở Malaysia”. Trường hợp này tương tự như cách Nguyễn Xuân Son xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Từng được đào tạo tại Benfica, Manuel Hidalgo chuyển qua nhiều CLB trước khi đến Đông Nam Á chơi bóng. Anh được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho vị trí chạy cánh đội tuyển Malaysia.

Tuy nhiên, truyền thông Malaysia cũng cho biết Manuel Hidalgo chưa chắc kịp tham dự trận đấu gặp tuyển Việt Nam thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Thời điểm chân sút 26 tuổi bắt đầu chơi cho CLB Sri Pahang (Malaysia) là tháng 5/2021. Nhiều khả năng, ít nhất phải tới tháng 4/2026, Manuel Hidalgo mới có tròn 5 năm sinh sống ở Malaysia, qua đó đủ điều kiện khoác áo ĐTQG theo quy định của FIFA. Trong khi đó, trận đấu Việt Nam vs Malaysia diễn ra ngày 31/3/2026.

Sau án phạt nặng từ FIFA vì 7 cầu thủ nhập tịch trái phép, LĐBĐ Malaysia rất cẩn trọng với các trường hợp nhập tịch. Gần đây nhất, tiền đạo nhập tịch Jordan Mintah dù đã 2 lần lên tập trung tuyển nhưng vẫn chưa ra sân trận nào một phần bởi lo ngại thủ tục chưa hoàn tất.