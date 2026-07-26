Cầu thủ Argentina đánh Gavi ở World Cup úp mở từ giã đội tuyển quốc gia

Thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup đã mang lại nỗi đau lớn cho Argentina. Đội bóng xứ Tango không chỉ mất cúp mà còn đối mặt với nguy cơ chia tay hàng loạt ngôi sao.

Tiền vệ Leandro Paredes gây chú ý với những hành vi nóng nảy khi bóp cổ Eric Garcia và xô ngã Gavi ở chung kết World Cup 2026 trận Tây Ban Nha thắng 1-0 Argentina. Cầu thủ 32 tuổi này khá may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận.

Sau giải đấu, Paredes thừa nhận anh đang cân nhắc việc giã từ đội tuyển quốc gia.

"Đối với nhiều người, đây sẽ là thời điểm để quyết định xem có tiếp tục hay không. Đó đã là một chặng đường tuyệt vời. Duy trì được cấp độ đó, giữ cho tập thể này tiếp tục vận hành như những gì đã làm sẽ rất khó khăn, và có rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc.

Các quyết định cần được đưa ra một cách bình tĩnh. Tôi vẫn chưa biết liệu mình đã sẵn sàng tiếp tục hay chưa. Đây là một quá trình cần thời gian để hấp thụ và trưởng thành. Sẽ mất thời gian để tiêu hóa những gì chúng tôi đã trải qua. Nỗi đau thất bại trong trận chung kết World Cup sẽ ở lại với chúng tôi rất lâu, bởi vì chúng tôi đã ở rất gần nó một lần nữa. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một kỳ World Cup mà ở đó mọi người nhìn thấy chính mình qua chúng tôi, và điều đó rất đáng tự hào. Theo nghĩa đó, tôi cảm thấy hạnh phúc", Paredes chia sẻ với ESPN.

Paredes đang cân nhắc chia tay ĐT Argentia (Ảnh: EPA)

Làn sóng chỉ trích

Hành vi của dàn sao Argentina nhận nhiều lời chê trách từ giới chuyên môn. Micah Richards chia sẻ trên BBC Sport:

"Thật xấu hổ. Họ đã luôn ở rất gần giới hạn đỏ. Nhìn thấy những hình ảnh đó sau khi trận đấu kết thúc thực sự không hay chút nào, thẳng thắn mà nói thì thật hổ thẹn. Paredes đẳng cấp hơn thế. Tất cả chúng ta đều biết cảm giác thua trận là như thế nào, nhưng hành động này là không thể chấp nhận được."

Wayne Rooney cũng lên tiếng:

"Điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Chúng ta từng thấy điều này từ Argentina trước đây rồi. Thật buồn, một màn thể hiện rất kém cỏi từ họ. Nếu bạn thua một trận bóng đá, hãy thua một cách thượng võ. Đó chỉ là phản ứng khi họ bị đối thủ chơi lấn lướt hoàn toàn. Enzo Fernandez đã nhận đúng những gì anh ta đáng bị".

Trái ngược với những đắn đo của Paredes, trung vệ Nicolas Otamendi của Argentina đã quyết định dừng lại. Anh chia tay đội tuyển sau 139 lần ra sân và 8 bàn thắng. Dù trận đấu cuối cùng vướng vào cuộc cãi vã với Rodri, ngôi sao 38 tuổi khẳng định anh sẽ kết thúc sự nghiệp quốc tế trong sự thanh thản.