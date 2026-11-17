Cầu thủ Abel Nunez đã qua đời hôm chủ nhật sau khi bị chấn thương sọ não trong một trận bóng đá cấp độ trẻ ở Argentina.

Tai nạn xảy ra trong trận đấu giữa FC Ezeiza và Muniz thuộc vòng 6 giải AFA Youth C Sliver Cup vào ngày 13/11. Các khán giả tại khu phức hợp thể thao Club Atlético La Sonia ở José C. Paz không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến Abel Nunez chấn thương nặng ở vùng đầu. Anh lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu và tiến hành ca phẫu thuật.

Hai ngày sau, các phương tiện truyền thông Argentina và nhiều đội bóng đồng loạt đăng tải thông tin buồn. Abel Nunez không qua khỏi ngay tại bệnh viện bất chấp nỗ lực cứu chữa của các nhân viên y tế. Abel Núñez từng chơi cho các đội trẻ của Ezeiza FC và cũng là thành viên của đội dự bị futsal Nueva Estrella.

Abel Nunez qua đời.

Trên trang chủ của mình, Ezeiza FC tiễn biệt cầu thủ của mình bằng thông điệp đầy xúc động: “ Với nỗi đau đớn và buồn bã vô bờ bến, chúng tôi nói lời tạm biệt với một chàng trai trẻ có cả cuộc đời phía trước và hôm nay đã để lại cho chúng tôi một khoảng trống không thể diễn tả. Abel Nunez bị chấn thương nặng trong một trận đấu, khi đang tự hào khoác lên mình chiếc áo đấu của Ezeiza, chúng tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của anh.”

Hôm nay, bóng đá tạm thời lùi lại phía sau. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát của một đồng đội, một chàng trai trẻ đầy ước mơ và hoài bão, người đã là một phần của gia đình chúng tôi. Từ câu lạc bộ Ezeiza, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và sự hỗ trợ đến gia đình, bạn bè, đồng đội và những người thân yêu của cậu ấy trong thời gian khó khăn này. Mong cậu yên nghỉ. Cậu sẽ mãi là một phần của gia đình chúng tôi ”.

Trong khi đó, Nueva Estrella - nơi Abel Nunez thi đấu futsal, đội bóng này quyết định hủy bỏ toàn bộ các trận đấu và hoạt động thể thao.

Đội bóng này cho biết sự ra đi của Abel là nguyên nhân khiến họ dừng mọi hoạt động trong những ngày tới. Đây là cách Nueva Estrella bày tỏ sự ủng hộ đối với cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ.

Họ cũng chia sẻ một thông điệp chia tay đầy xúc động: “Với nỗi buồn sâu sắc, Câu lạc bộ Nueva Estrella thông báo rằng tất cả các sự kiện thể thao dự kiến diễn ra hôm nay đều bị tạm dừng do sự ra đi của Abel .”

“ Với tư cách là một tổ chức, chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ gia đình, bạn bè và toàn thể cộng đồng của chúng ta trong thời điểm khó khăn này.

Hôm nay, không có trận đấu hay kết quả nào quan trọng nữa. Hôm nay, nỗi đau chung gắn kết chúng ta và thôi thúc chúng ta sát cánh cùng những người cần giúp đỡ nhất, Abel sẽ mãi là một phần của gia đình chúng tôi. Hãy yên nghỉ, chàng trai. Nueva Estrella sẽ không bao giờ quên cậu ”, CLB Nueva Estrella ra thông báo.