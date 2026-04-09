Cầu thủ 26 tuổi bị cấm thi đấu vì hẹn hò con gái lãnh đạo CLB?

Mối quan hệ đầy tranh cãi giữa tiền vệ Nelson Deossa và Daniela Sanchez – con gái của biểu tượng Joaquin Sanchez được cho là nguyên nhân khiến cầu thủ người Colombia bị gạch tên khỏi đội hình Real Betis trong thời gian qua.

Sóng gió đang bủa vây khi Nelson Deossa đột ngột biến mất khỏi danh sách đăng ký thi đấu của HLV Manuel Pellegrini. Dù không gặp chấn thương, tiền vệ 26 tuổi này đã vắng mặt liên tiếp trong 4 vòng đấu gần nhất tại La Liga, làm dấy lên những đồn đoán về một án kỷ luật ngầm từ ban lãnh đạo đội bóng.

Theo các nguồn tin báo chí quốc tế, lý do Deossa bị "thất sủng" không đơn thuần nằm ở yếu tố chuyên môn. Tiền vệ này được cho là đang bí mật hẹn hò với Daniela Sanchez, con gái của Joaquin Sanchez – huyền thoại sống của Real Betis với hơn 500 lần ra sân và hiện đang giữ một vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành CLB.

Mối quan hệ này được cho là đã gây ra những xáo trộn nhất định trong nội bộ đội bóng. Một số nguồn tin thân cận tiết lộ rằng việc một cầu thủ đang thi đấu có quan hệ tình cảm với người thân của cấp quản lý thường dẫn đến những tình huống nhạy cảm, nhất là khi phong độ của Deossa mùa này chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng (chưa ghi bàn sau 25 lần ra sân).

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, thái độ của ngôi sao người Colombia cũng khiến các cổ động viên Betis nóng mắt. Deossa bị bắt gặp thường xuyên xuất hiện tại các hộp đêm ở Seville ngay sau khi đội nhà nhận những kết quả bất lợi trên sân cỏ. Sự kết hợp giữa phong độ kém thuyết phục trên sân và lối sống phóng túng ngoài đời thường đã đẩy anh vào tâm điểm của những sự chỉ trích.

Nelson Deossa gia nhập Real Betis từ Monterrey vào mùa hè năm ngoái sau màn trình diễn ấn tượng tại FIFA Club World Cup 2025. Từng được kỳ vọng là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa, nhưng tình cảnh hiện tại của anh đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.