Real Madrid chuẩn bị trói chân Jude Bellingham bằng bản hợp đồng kỷ lục.

Ban lãnh đạo Real Madrid được cho là đang lên kế hoạch trao cho Jude Bellingham một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ khổng lồ nhằm giữ chân ngôi sao người Anh lâu dài tại sân Santiago Bernabeu.

Kể từ khi cập bến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ Borussia Dortmund vào năm 2023, Bellingham đã nhanh chóng khẳng định vị thế không thể thay thế trong lối chơi của Real. Ở tuổi 23, tiền vệ này đã có 156 lần ra sân trên mọi đấu trường và đóng góp tới 51 pha lập công. Riêng ở mùa giải năm nay, anh tiếp tục duy trì phong độ chói sáng với 5 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo sau 16 trận. Dù giao kèo hiện tại của Bellingham vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2029, Real Madrid vẫn muốn sớm tưởng thưởng và khóa chặt tương lai của anh trước sự dòm ngó từ các đối thủ.

Theo tiết lộ từ tờ Sport (Tây Ban Nha), các điều khoản trong đề nghị mới dành cho Bellingham sẽ tương đương với bản hợp đồng mà Vinicius Jr vừa ký hồi mùa hè. Trước đó, bất chấp sự chèo kéo từ Arsenal, chân sút 26 tuổi người Brazil đã quyết định gắn bó tương lai với Bernabeu thông qua bản giao kèo kéo dài 6 năm, đi kèm mức lương 480.000 bảng/tuần. Nếu đặt bút ký vào thỏa thuận tương tự, thu nhập của Bellingham sẽ tăng gấp đôi so với mức 240.000 bảng/tuần hiện tại, đưa anh trở thành một trong những ngôi sao hưởng lương cao nhất thế giới, chỉ xếp sau người đồng đội Kylian Mbappe – cầu thủ đang dẫn đầu quỹ lương của đội bóng với mức thu nhập lên tới 500.000 bảng/tuần.

Real lên kế hoạch đàm phán với Bellingham (Ảnh: Getty)

Động thái dành cho Bellingham nằm trong chiến lược dài hạn của Chủ tịch Florentino Perez nhằm bảo vệ bộ khung tài năng trẻ của câu lạc bộ. Trước đó không lâu, Real Madrid cũng đã hoàn tất việc gia hạn với ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ Arda Guler đến năm 2032. Bên cạnh đó, hàng loạt trụ cột và tài năng sáng giá khác của đội bóng như Yan Diomande, Marc Cucurella, Carlos Espí, Ibrahima Konate, Dean Huijsen và Endrick đều đã được ràng buộc bằng những bản hợp đồng có thời hạn ít nhất đến năm 2030.

Về mặt chuyên môn, thầy trò huấn luyện viên trưởng Real Madrid sẽ trở lại đấu trường quốc nội bằng cuộc tiếp đón Celta Vigo vào thứ Bảy tới. Hiện tại, đội bóng Hoàng gia đang kém đại kình địch Barcelona 3 điểm trên bảng xếp hạng và quyết tâm bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch LaLiga mùa này.

Tiên