"Cậu Be" Bellingham hẹn hò cực chill cùng bạn gái nóng bỏng ở Hawaii sau World Cup

Jude Bellingham đang tận hưởng quãng nghỉ sau World Cup bằng chuyến du lịch đến Hawaii cùng bạn gái Ashlyn Castro, trước khi trở lại tập trung cùng CLB.

Trước khi trở lại tập trung cùng Real Madrid, Jude Bellingham đang tận hưởng kỳ nghỉ xả hơi tại Hawaii bên bạn gái Ashlyn Castro. Những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau hành trình ấn tượng cùng tuyển Anh tại World Cup 2026 - giải đấu mà Bellingham đã ghi tới 7 bàn thắng và góp công đưa "Tam sư" vào bán kết, "cậu Be" quyết định dành thời gian nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng trước mùa giải mới. Tiền vệ 23 tuổi đăng tải loạt ảnh khám phá Kualoa Ranch, khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng ở Hawaii. Anh gây chú ý với phong cách thời trang cá tính khi diện áo ba lỗ đen, quàng khăn đỏ và đội mũ beret vải tweed trong chuyến trekking giữa núi rừng.

Sau hành trình khám phá thiên nhiên, Bellingham và Ashlyn Castro tiếp tục tận hưởng không khí biển. Ngôi sao Real Madrid diện mũ bucket màu xanh, đeo kính trắng, cởi hờ cúc áo và vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ bắt gặp anh trên bãi biển. Trong khi đó, người mẫu Mỹ Ashlyn Castro cũng khiến mạng xã hội rần rần khi đăng loạt ảnh diện bikini vàng - nâu khoe vóc dáng gợi cảm trong kỳ nghỉ cùng bạn trai.

Bellingham hẹn hò cùng bạn gái ở Hawaii sau hành trình đáng nhớ ở World Cup 2026 (Ảnh: IGNV)

Nhan sắc bạn gái Bellingham (Ảnh: IGNV)

Bạn gái Bellingham sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng (Ảnh: IGNV)

Bellingham tận hưởng kì nghỉ hậu World Cup (Ảnh: IGNV)

Không chỉ Bellingham, nhiều tuyển thủ Anh cũng tranh thủ nghỉ dưỡng sau World Cup. Declan Rice đưa gia đình tới Disney World (Florida) để vui chơi cùng cậu con trai Jude, trong khi tiền đạo Ivan Toney lựa chọn thư giãn bằng những buổi tiệc cùng bạn bè.

Dù đã rời xa sân cỏ, Bellingham vẫn chưa thể hoàn toàn gác lại những cảm xúc sau thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup. Sau trận thua 1-2, tiền vệ người Anh công khai chỉ trích công tác trọng tài. Hình ảnh từ camera gắn trên người trọng tài Ismail Elfath do FIFA công bố cho thấy Bellingham tiến đến và nói: "Có vài quyết định thật sự rất tệ, nhưng chúc ông mọi điều tốt đẹp".

Không khí sau trận đấu cũng đặc biệt căng thẳng khi Bellingham xảy ra va chạm với Cristian Romero, Valentin Barco và Nicolas Otamendi. Các cầu thủ hai đội phải can ngăn để tránh xung đột leo thang.