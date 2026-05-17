Casemiro nghẹn ngào chia tay sân Old Trafford

Hình ảnh cuối của Casemiro trong màu áo MU tại Old Trafford. Ảnh: ﻿AP.

Casemiro gọi CĐV MU là những người tuyệt vời nhất, đồng thời gửi lời tri ân đến ban lãnh đạo đội bóng, HLV Michael Carrick và các đồng đội trong khoảnh khắc chia tay tại sân Old Trafford. Tiền vệ người Brazil đưa vợ và 2 con xuống sân Old Trafford, cùng anh tận hưởng những phút giây cuối cùng ở nửa đỏ thành Manchester.

Tiền vệ người Brazil rơm rớm nước mắt khi số đông CĐV cất vang bài hát dành riêng cho anh tại MU. Trước đó, Casemiro được HLV Carrick rút khỏi sân ở những phút cuối trận. Phần lớn CĐV trên khán đài, kể cả những người ủng hộ Nottingham cũng đứng dậy vỗ tay và tán dương cựu sao Real Madrid.

Ngày chia tay của Casemiro với sân Old Trafford trở nên trọn vẹn khi MU đánh bại Nottingham 3-2. Tuyển thủ Brazil vẫn chơi tốt như mọi khi, chỉ tiếc là không ghi thêm bàn để đánh dấu khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng tại sân Old Trafford.

Theo thông báo từ trước của MU, Casemiro sẽ rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do. Quyết định từ MU và Casemiro đưa ra trước khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26 mở cửa. Càng về cuối mùa, Casemiro chơi càng hay cùng MU. CĐV ra sức kêu gọi ban lãnh đạo giữ chân tiền vệ sinh năm 1992 thêm 2 năm. Tuy nhiên, không có cú lật kèo nào xảy ra.

Trong 4 mùa giải khoác áo MU, Casemiro ra sân 160 trận, đóng góp 9 bàn. Ở mùa giải này, Casemiro thể hiện phong độ kinh ngạc. Với 9 bàn ghi được cho MU trên mọi đấu trường, cựu sao Real có mùa giải "săn bàn" hiệu quả nhất trong sự nghiệp. Đa phần bàn thắng của Casemiro đến từ đánh đầu.

MU buông Casemiro vì mức lương quá cao của tiền vệ này. Tuyển thủ Brazil đang nhận 350.000 bảng/tuần, ở thời điểm mà thể lực của anh ngày càng sa sút. Sau khi rời sân Old Trafford, nhiều khả năng Casemiro gia nhập Inter Miami tại giải MLS, hội ngộ với Lionel Messi và Rodrigo De Paul.