CAS tạt gáo nước lạnh vào FAM, nhắc nhở các CLB chủ quản nhóm nhập tịch 'lậu'

Tờ New Straits (Malaysia) cho biết Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa gửi thư nhắc nhở Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ tranh chấp tư cách thi đấu của một số cầu thủ.

Trưởng bộ phận truyền thông CAS, bà Vanessa Tracey, cho hay CAS đã đưa ra quyết định sơ bộ về việc đình chỉ thi đấu. Về mặt pháp lý, án phạt hiện được tạm hoãn cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Bà nhấn mạnh vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Các CLB và đội tuyển sử dụng những cầu thủ này vẫn đối mặt rủi ro pháp lý nếu kết quả cuối cùng bất lợi.

Facundo Garces vừa trở lại thi đấu ở La Liga sau khi án phạt bị hoãn

Động thái trên được xem như lời cảnh báo FAM “chớ vội mừng” khi đây chỉ mới là bước đầu trong quá trình kháng cáo.

Việc CAS đưa thông tin ra ánh sáng đối với truyền thông địa phương cho rằng "tín hiệu không tích cực" cho FAM.

Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh với FAM, thậm chí là các CLB chủ quản của 7 cầu thủ này.

Gần nhất, Facundo Garces đã ra sân cho Deportivo Alaves từ băng ghế dự bị trong hiệp hai trận thắng 2-1 trước Espanyol tại La Liga vào hôm qua.

Ngoài ra, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal cũng ra sân góp phần giúp CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia thắng 3-0 ở Cúp CLB Đông Nam Á.