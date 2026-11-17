HLV Michael Carrick lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ sau quyết định sa thải gây tranh cãi của Manchester United.

Michael Carrick vừa phải nhận quyết định sa thải đầy tranh cãi từ ban lãnh đạo Man Utd. Quyết định này được đưa ra sau khi "Quỷ đỏ" trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại nhất trong vòng 40 năm qua, rơi tự do xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Trước đó, huyền thoại của sân Old Trafford từng được ca ngợi hết lời khi vực dậy đội bóng ở mùa giải trước sau lúc thay thế Ruben Amorim, giúp Man Utd cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc. Tuy nhiên, bước sang mùa giải năm nay, đoàn quân của Carrick sa sút không phanh khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng và để thua tới 4 trận sau 10 vòng đấu đầu tiên.

Carrick bị MU sa thải (Ảnh: REUTERS)

Ngay sau khi chia tay cựu tiền vệ người Anh, ban lãnh đạo Man Utd đã lập tức bổ nhiệm Mauricio Pochettino ngồi vào "ghế nóng". Chiến lược gia người Argentina sẽ có màn ra mắt đầy thử thách vào Chủ nhật tới trong chuyến làm khách tới sân Anfield của đại kình địch Liverpool.

Về phần mình, Michael Carrick dường như đã nhanh chóng gác lại nỗi buồn để tận hưởng cuộc sống mới. Cánh săn ảnh và người hâm mộ đã bắt gặp cựu tuyển thủ Anh tham dự buổi hòa nhạc của ban nhạc rock The Courteeners tại Alexandra Palace (London). Trong những bức ảnh chụp lưu niệm tại sự kiện, Carrick gây ấn tượng với thần thái vô cùng thư giãn cùng nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Carrick ngoài cùng bên trái tham dự buổi hoà nhạc (Ảnh: X)

Sự thay đổi tích cực về ngoại hình của Carrick lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng việc rời xa "cơn bão" áp lực tại Old Trafford đã giúp ông trút bỏ được gánh nặng tuổi tác.

"Trông ông ấy đã trẻ ra tận 5 tuổi rồi", một cổ động viên bình luận trên mạng xã hội X (Twitter). Nhiều tài khoản khác cũng nhanh chóng hưởng ứng: "Đúng là như vậy thật!", "Carrick trông chẳng khác nào thanh niên đôi mươi", hay "Các nếp nhăn trên mặt ông ấy biến đâu hết cả rồi, trẻ lại cả chục tuổi luôn ấy chứ". Một người hâm mộ khác thì dí dỏm nhận xét: "Tôi thấy Carrick đang tận hưởng cuộc sống lắm đây".

Được biết, sự xuất hiện của Carrick tại đêm nhạc này cũng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. The Courteeners – ban nhạc nổi tiếng với bản hit Not Nineteen Forever vốn xuất thân từ thành phố Manchester, và giọng ca chính Liam Fray là một cổ động viên trung thành của "Quỷ đỏ". Khi Carrick còn tại vị ở Old Trafford, chính Fray cũng từng nhiều lần công khai lên tiếng ủng hộ chiến lược gia 45 tuổi này.



