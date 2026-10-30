Carrick chỉ là nạn nhân của một di sản “khó tin” tại Man United?

Trong suốt chiều dài một thế kỷ, Man United dường như chỉ thực sự vận hành trơn tru dưới bàn tay của hai chiến lược gia huyền thoại. Vì thế, Michael Carrick được tin là nạn nhân mới nhất của lời nguyền về Man United, một tập thể không thể quản lý.

Bóng ma quá khứ từ hai "đế chế" người Scotland

Nếu có một CLB bóng đá nào minh chứng hoàn hảo cho "thuyết Con người vĩ đại" trong lịch sử, đó chính là Man United. Trong vòng 100 năm qua, chỉ có hai chiến lược gia người Scotland – sinh ra cách nhau vỏn vẹn 20km tại Bellshill và Govan – mới đủ uy quyền và sức hút cá nhân để nhào nặn CLB theo ý mình: Sir Matt Busby và Sir Alex Ferguson.

Busby mang về 8 danh hiệu lớn, trong khi Ferguson chạm mốc kỷ lục 26 danh hiệu. Cả hai đã xây dựng đế chế quanh chính bản thân mình.

Ngoại trừ hai giai đoạn hoàng kim đó, chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford không khác gì một "thùng rác" quản lý, và Michael Carrick chỉ là cái tên mới nhất bị đẩy vào vòng xoáy ấy. Dù là một người trưởng thành từ chính CLB, Carrick vẫn rơi vào trạng thái cô lập hệt như những tiền nhiệm thất bại.

Việc các trụ cột như Bruno Fernandes hay Lisandro Martinez công khai lên truyền hình chỉ trích hoặc tạo sức ép sau các thất bại thực chất chỉ là hành động nối tiếp một "truyền thống" đấu đá nội bộ vốn đã tồn tại từ lâu tại Quỷ đỏ.

Lịch sử đày ải những người nối nghiệp

Nhìn lại lịch sử, bất kỳ nhà cầm quân nào ngoài Busby và Ferguson cũng từng phải nếm trải sự tuyệt vọng của một gã khổng lồ đang sa sút. Sự thiên vị, thân quen, lợi ích cá nhân, tính tự mãn và sự cảm tính thái quá luôn là những yếu tố “đâm sau lưng” các HLV.

Năm 1970, khi Wilf McGuinness – người kế nhiệm trực tiếp của Busby – bị sa thải, cầu thủ Brian Kidd đã phải thốt lên với các đồng đội: "Các anh đã phản bội ông ấy". Đến tháng 12 -1972, thất bại 0-5 trước Crystal Palace đã đặt chấm hết cho Frank O'Farrell. O'Farrell bị ngột ngạt bởi bóng ma của Busby, nhóm cựu cầu thủ hay tán gẫu ở sân golf Davyhulme và sự nuông chiều quá mức dành cho siêu sao “nát rượu” George Best.

Đến lượt Tommy Docherty, ông bị sa thải vào năm 1977 sau vụ bê bối tình cảm với vợ của nhân viên vật lý trị liệu – một quyết định được Thư ký Les Olive thông báo từ đằng sau cánh cửa gỗ sồi tại biệt thự của Chủ tịch Louis Edwards. Dave Sexton dù giúp Man United thắng cả 7 trận cuối mùa giải 1980-1981 vẫn bị sa thải chỉ vì lượng khán giả đến sân "Trafford" sụt giảm.

Trong khi đó, Ron Atkinson biến buổi sa thải tháng 11-1986 thành một buổi tiệc chia tay ngay tại văn phòng có sẵn giường tắm nắng, để lại cơn đau đầu cho Ferguson trong ngày đầu nhậm chức.

Di sản bất lực của bộ máy lãnh đạo

Trái đắng lớn nhất đối với các HLV thời hiện đại chính là cái bóng từ di sản của Sir Alex Ferguson. Sự ủng hộ của Ferguson dành cho nhà Glazer trong vụ thâu tóm năm 2005 đã để lại một gánh nặng tài chính kéo dài.

Dù Sir Jim Ratcliffe đã cắt khoản thù lao đại sứ 2 triệu bảng/năm của Ferguson vào năm 2024, ảnh hưởng phía sau hậu trường của vị HLV lão làng này vẫn rất lớn. Từ việc can thiệp đưa Cristiano Ronaldo trở lại cho đến những phát biểu công khai chê trách quyết định nhân sự của Ole Gunnar Solskjaer, những tác động ấy vô tình gieo rắc sự bất ổn cho các chiến lược gia trẻ.

Các HLV sau kỷ nguyên Ferguson đều bất lực trong việc định hình lại CLB:David Moyes bị biến thành một lựa chọn sai lầm dù từng được Ferguson chúc phúc; Louis van Gaal bị sa thải ngay trong đêm ăn mừng chức vô địch Cúp FA 2016 và chỉ biết tin qua người nhà của Phó chủ tịch Ed Woodward trong thang máy; Mourinho để lại những bài phát biểu cay đắng về "di sản bóng đá" sau khi không thể áp đặt tầm ảnh hưởng; Ole Gunnar Solskjaer thất bại vì cố gắng đóng vai một Ferguson phiên bản thân thiện; Erik ten Hag và Ruben Amorim tiếp tục vấp phải sự hỗn loạn trong định hướng phát triển.

Theo Theo Guardian, tập đoàn Ineos của Ratcliffe lẫn các đại diện nhà Glazer đã nỗ lực chuyên nghiệp hóa bộ máy vận hành, sự hoang phí và tính vô kỷ luật cố hữu của Man United vẫn liên tục trỗi dậy. Vòng xoáy của sự kiêu ngạo, âm mưu và lợi ích cá nhân khiến cái giá phải trả ngày càng đắt.

Và đối với bi kịch kéo dài ấy tại Old Trafford, cả những huyền thoại như Busby lẫn Ferguson đều phải gánh một phần trách nhiệm.