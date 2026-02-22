Carlos Alcaraz lại đăng quang ở trong năm 2026, lên ngôi tại Doha

Alcaraz đăng quang lần thứ 2 trong mùa

Chỉ 20 ngày sau khi hoàn thành “Career Grand Slam”, Tay vợt số 1 thế giới lại giành được chiến thắng! Phong độ bùng nổ của Alcaraz tiếp tục được duy trì - khi anh đã thắng danh hiệu tiếp theo tại Doha...

“Năm nay tôi đến đây với khát khao lớn hơn”, Alcaraz, người dừng bước tại tứ kết Doha năm 2025, cho biết, “Tôi nghĩ sau mỗi giải đấu, chúng ta chỉ cần đặt ra những mục tiêu mới. Tôi thực sự rất hạnh phúc và tự hào về tất cả những gì tôi đã làm được cùng với đội của mình trong và ngoài sân đấu”.

“Đây là một khởi đầu rất mạnh mẽ ở trong mùa giải năm nay. Nó không hề dễ dàng… Tôi phải mạnh mẽ cả về mặt tinh thần cùng với đội của mình. Tôi đang chơi thứ quần vợt tuyệt vời và tôi thực sự hạnh phúc về tuần này. Chiếc cúp này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”, Alcaraz chia sẻ sau 12 trận thắng liên tiếp.

Ngay từ đầu, Alcaraz đã kiểm soát thế trận, tấn công sớm và phòng thủ với sự nhanh nhẹn rất đáng kinh ngạc. Ngay cả khi Fils nâng cao trình độ và bắt đầu phản công từ vạch vôi cuối sân, Alcaraz vẫn liên tục thực hiện những pha cứu bóng ngoạn mục và những cú đánh quyết định để kéo dài chuỗi ấn tượng.

Chiến thắng này đánh dấu danh hiệu đẳng cấp ATP 500 thứ 9 của Alcaraz, để giúp anh sánh ngang với lại Cựu số 1 thế giới Andy Murray ở trong Danh sách những tay vợt giành nhiều giải ATP 500 kể từ khi nó được thành lập năm 2009.

Với việc lọt vào trận chung kết đầu tiên kể từ khi vô địch Tokyo 2024, Fils nhảy 7 bậc lên vị trí thứ 33 ở trên Bảng xếp hạng ATP. Cựu số 14 thế giới sẽ tiếp tục tranh tài tại giải ATP 500 ở Dubai, nơi anh sẽ tái đấu với Jiri Lehecka, người mà anh đã đánh bại ở tứ kết Doha.

“Đã 8 tháng dài kể từ khi tôi bị chấn thương,” Fils, cho biết. “Vì vậy, trong thời điểm này, bạn chỉ cần nghĩ về 8 tháng qua khi tôi đã phải vật lộn, không được chơi bóng. Tôi chỉ muốn cảm ơn đội của mình… Hôm nay không phải là ngày may mắn nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt”.

Trận đấu tại Doha đã đánh dấu lần gặp nhau đầu tiên giữa 2 người kể từ khi Alcaraz thắng liên tiếp trên sân đất nện trước Fils vào năm 2025, và cuộc chạm trán đầu tiên của họ trên sân cứng diễn ra với kịch bản tương tự.

Alcaraz hiện đang dẫn trước Fils 3-0 trong loạt trận đối đầu trực tiếp - và kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp trên sân cứng ở ngoài trời lên đến 30 trận, bao gồm các chiến thắng lớn tại Giải Úc mở rộng và US Open.

Bằng việc giành chức vô địch tại Doha - danh hiệu ATP Tour thứ 26 của anh, thì Alcaraz hiện đang sở hữu thành tích 292 trận thắng và 65 trận thua trong sự nghiệp còn rất là non trẻ với cả chặng đường dài còn ở phía trước.