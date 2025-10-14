Carlo Ancelotti ủng hộ Neymar trở lại tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026

HLV Carlo Ancelotti và siêu sao tấn công Neymar

Neymar, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Brazil, đã không được Ancelotti triệu tập vào đội hình mới nhất. Lý do hết sức đơn giản, cầu thủ 33 tuổi này đã không được đội tuyển quốc gia triệu tập kể từ năm 2023. Lúc đó, Ancelotti giải thích: “Neymar vừa trở lại sau chấn thương và chỉ mới bắt đầu thi đấu trở lại. Mọi người đều biết cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng - cậu ấy luôn như vậy và sẽ luôn như vậy. Chúng tôi rõ ràng đang trông cậy vào cậu ấy”.

Chấn thương dai dẳng, phong độ sa sút khiến Neymar phải rời Saudi Arabia trở về thi đấu cho CLB thời thơ ấu Santos hồi tháng 1. Sau 13 lần ra sân tại giải VĐQG Brazil, Neymar đã ghi ba bàn cho Santos mùa này, với số phút thi đấu bị hạn chế do chấn thương. Anh vẫn chưa có pha kiến tạo nào tại giải đấu hàng đầu Brazil mùa này, nhưng đã tạo ra 29 cơ hội.

Nhưng Ancelotti cho biết cánh cửa trở lại vẫn rộng mở cho Neymar, nếu cựu ngôi sao của Barcelona và Paris Saint-Germain chứng minh được thể lực của mình: "Nếu Neymar có thể trạng tốt, tất nhiên cậu ấy có thể hòa nhập với đội tuyển quốc gia. Nếu Neymar đủ thể lực, cậu ấy có thể chơi ở bất kỳ đội bóng nào trên thế giới".

Trong khi Neymar đang bước vào giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp, tài năng đáng chú ý Estevao mới chỉ bắt đầu. Tiền đạo 18 tuổi của Chelsea đã ghi hai bàn vào lưới Hàn Quốc, cùng với Rodrygo của Real Madrid và Vinicius Junior, người mà Ancelotti từng huấn luyện khi còn ở Los Blancos, cũng ghi bàn.

"Các cầu thủ Brazil có phẩm chất để chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng bạn phải suy nghĩ về ý nghĩa của từ "bóng đá đẹp. Các cầu thủ Brazil có phẩm chất cá nhân, nhưng điều đó được kết hợp với tinh thần đồng đội và khả năng di chuyển không bóng, và điều đó rất quan trọng trong bóng đá”.

Hàng tấn công Brazil với Vinicius Junior, Rodrygo và Estevao rõ ràng vẫn chưa làm HLV người Italy hài lòng dù trong hàng ngũ Selecao cũng có những cái tên nổi tiếng ở châu Âu như Matheus Cunha, Richarlison, Lucas Paqueta và Joelington. Tất cả đều có đẳng cấp và tài năng, nhưng muốn thắng World Cup 2026, vượt qua những đối thủ siêu mạnh như Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và nhất là đương kim vô địch thế giới Argentina, Ancelotti cần một con ‘sói đầu đàn’ như Neymar. Vì thế, theo O Globo, mục tiêu hàng đầu của Ancelotti là đưa Neymar trở lại Selecao.

Brazil đã thắng trong 6 lần gặp Nhật Bản gần nhất, bao gồm cả trận thắng 4-1 tại World Cup 2006, nơi hai đội gặp nhau ở vòng bảng. Vì thế trận giao hữu sắp tới có thể là màn trình diễn chênh lệch như ở chiến thắng Hàn Quốc ở Seoul tuần trước.

Ancelotti, người trở thành HLV nước ngoài đầu tiên của Brazil sau 60 năm khi ông nhậm chức vào tháng 5, đã dẫn dắt đội tuyển 5 lần vô địch thế giới giành quyền tham dự giải đấu năm sau tại Bắc Mỹ. Ancelotti không che giấu tham vọng của mình: "Mục tiêu của tôi là cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia Brazil, cố gắng giúp họ thể hiện tốt nhất và giành chức vô địch World Cup: "Tất nhiên, chưa có HLV nào sinh ra ở nước ngoài từng vô địch World Cup, nhưng luôn có lần đầu tiên trong đời".