Car
Choice Awards
2026: 15 hạng mục chiến thắng – Phủ rộng phân khúc,
hướng tới nhu cầu số đông
người Việt
Danh sách xe và hạng mục chiến thắng
13 mẫu xe cho các nhu cầu khác nhau của người Việt cùng các sự kiện, nội dung nổi bật của năm vừa được vinh danh tại Car Choice Awards 2026 cho thấy bức tranh đa dạng, đồng thời phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cách tiếp cận ô tô của số đông khách hàng.
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01. Xe gia đình 2026 – hạng dưới 600 triệu đồng: Hyundai Creta
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02. Xe gia đình 2026 – hạng 600 triệu – 1 tỷ đồng: Mazda CX-5
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03. Xe gia đình 2026 – hạng 1 – 2 tỷ đồng: Honda CR-V
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04. Xe gia đình 2026 – hạng 2 – 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran
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05. Xe hybrid mới của năm – hạng phổ thông: Jaecoo J5 SHS-H
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06. Xe hybrid mới của năm – hạng cao cấp: Hyundai Palisade Hybrid
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07. Xe thuần điện mới của năm: VinFast VF 8
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08. Xe mới trang bị nổi bật của năm: Jaecoo J5
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09. Xe dịch vụ cho hành khách của năm: VinFast Limo Green
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10. Xe GenZ của năm: VinFast VF 3
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11. Xe cho phái nữ của năm: Geely EX2
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12. Xe chất chơi của năm: Mazda MX-5
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13. Xe được bình chọn nhiều nhất 2026: BYD M6
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14. Top 5 nội dung ngành xe 2026
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15. Top 5 sự kiện ngành xe 2026