13 mẫu xe cho các nhu cầu khác nhau của người Việt cùng các sự kiện, nội dung nổi bật của năm vừa được vinh danh tại Car Choice Awards 2026 cho thấy bức tranh đa dạng, đồng thời phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cách tiếp cận ô tô của số đông khách hàng.