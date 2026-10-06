Chia sẻ 0

Car
Choice Awards
2026: 15 hạng mục chiến thắngPhủ rộng phân khúc,
hướng tới nhu cầu số đông
người Việt

Danh sách xe và hạng mục chiến thắng

Key visual Car Choice Awards 2026

13 mẫu xe cho các nhu cầu khác nhau của người Việt cùng các sự kiện, nội dung nổi bật của năm vừa được vinh danh tại Car Choice Awards 2026 cho thấy bức tranh đa dạng, đồng thời phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cách tiếp cận ô tô của số đông khách hàng.

  1. 01. Xe gia đình 2026 – hạng dưới 600 triệu đồng: Hyundai Creta

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe gia đình 2026 – hạng dưới 600 triệu đồng: Hyundai Creta
    Nhận xét của Ông Lê Hùng (Đại diện Autodaily) về Hyundai Creta: “Kết quả này phản ánh khá đúng lựa chọn của khách hàng. Nếu nhìn vào doanh số thực tế, có thể thấy Creta đang đạt kết quả rất tốt trong tầm giá khoảng 600 triệu đồng. Điều đó đến từ giá trị nội tại của sản phẩm, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình và đặc biệt là chính sách giá khá hợp lý. Đây cũng là những yếu tố giúp Creta nổi bật trong phân khúc và thuyết phục khách hàng lựa chọn.”

  2. 02. Xe gia đình 2026 – hạng 600 triệu – 1 tỷ đồng: Mazda CX-5

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe gia đình 2026 – hạng 600 triệu – 1 tỷ đồng: Mazda CX-5
    Nhận xét của Ông Lê Hùng (Đại diện Autodaily) về Mazda CX-5: “Mazda CX-5 là một mẫu xe đã có những bước đột phá khá rõ về cơ cấu giá trong thời gian qua. Vì vậy, kết quả này thực tế không nằm ngoài dự báo. Ở tầm giá từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng, CX-5 mang lại giá trị rất tốt so với những gì người dùng nhận được, từ thiết kế, trang bị, không gian sử dụng đến khả năng vận hành. Có thể nói, nếu xét trên giá bán, đây là một trong những mẫu xe có tính cạnh tranh rất cao và khá “ngon” trong phân khúc.”

  3. 03. Xe gia đình 2026 – hạng 1 – 2 tỷ đồng: Honda CR-V

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe gia đình 2026 – hạng 1 – 2 tỷ đồng: Honda CR-V
    Nhận xét của Ông Đàm Hoàng Phúc (Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô Đại học Bách khoa Hà Nội) về Honda CR-V: “Honda CR-V là mẫu hybrid thiên về vận hành bằng điện, mang lại cảm giác lái êm ái, tăng tốc mượt và rất thú vị. Xe vẫn có chất thể thao, phóng khoáng, phù hợp với người trẻ nhưng đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu gia đình nhờ không gian rộng rãi, vận hành êm ái. CR-V tạo được sự hài hòa giữa cảm giác lái phấn khích, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và tính thực dụng. Đây cũng là lý do chính giúp xe giành chiến thắng năm nay.”

  4. 04. Xe gia đình 2026 – hạng 2 – 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe gia đình 2026 – hạng 2 – 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran
    Nhận xét của Ông Đàm Hoàng Phúc (Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô Đại học Bách khoa Hà Nội) về Volkswagen Viloran: “Ở phân khúc này, Volkswagen Viloran đáp ứng khá hài hòa giữa giá bán và công năng, trong khi hiện chưa có đối thủ thực sự vượt qua. Viloran mang đặc trưng thiết kế châu Âu, mạnh mẽ nhưng tinh tế, không gian nội thất rộng rãi, thoải mái và cảm giác lái tốt, đặc biệt khi đi đường dài, đèo núi. Đáng chú ý, trong khi phần lớn xe đoạt giải năm nay đã được điện hóa, Viloran vẫn sử dụng động cơ đốt trong thuần túy.”

  5. 05. Xe hybrid mới của năm – hạng phổ thông: Jaecoo J5 SHS-H

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe hybrid mới của năm – hạng phổ thông: Jaecoo J5 SHS-H
    Nhận xét của Ông Nguyễn Mạnh Thắng (Giám Đốc Whatcar Việt Nam) về Jaecoo J5 SHS-H: “Kết quả này không quá bất ngờ, bởi công nghệ hybrid trên Jaecoo J5 SHS-H cho hiệu suất khá tốt. Xe không chỉ hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu như những mẫu hybrid truyền thống, mà còn nhấn mạnh vào hiệu năng. Khi cầm lái J5 SHS-H, người dùng sẽ nhận ra chiếc xe vừa tiết kiệm, vừa mang lại khá nhiều cảm giác phấn khích sau vô-lăng.”

  6. 06. Xe hybrid mới của năm – hạng cao cấp: Hyundai Palisade Hybrid

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe hybrid mới của năm – hạng cao cấp: Hyundai Palisade Hybrid
    Nhận xét của Ông Nguyễn Mạnh Thắng (Giám Đốc Whatcar Việt Nam) về Hyundai Palisade Hybrid: “Nếu nói về hybrid hạng sang, Hyundai Palisade Hybrid là một lựa chọn rất xứng đáng. Hệ thống hybrid của Hyundai không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn tối ưu hiệu năng, mang lại cảm giác lái giàu cảm xúc. Việc kết hợp động cơ điện với hộp số cơ khí có cấp cũng giúp xe đạt hiệu suất tốt ở tốc độ cao. Có thể chưa phải công nghệ hoàn thiện nhất, nhưng xét về sự cân bằng giữa công nghệ, trải nghiệm và giá bán, Palisade Hybrid gần như không có đối thủ.”

  7. 07. Xe thuần điện mới của năm: VinFast VF 8

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe thuần điện mới của năm: VinFast VF 8
    Nhận xét của Ông Nguyễn Thúc Hoàng Linh (Quản trị Nhóm Cộng đồng xe điện Việt Nam) về VinFast VF 8: “Nếu ai hiểu về xe sẽ thấy VF 8 mới là một bước ngoặt, chứ không đơn thuần là bản nâng cấp. Đây là hướng đi đúng, giúp xe phù hợp hơn với các thị trường quốc tế như Indonesia, Ấn Độ, đồng thời sát nhu cầu sử dụng thực tế tại Việt Nam. VF 8 mới mạnh dạn bỏ những tính năng chưa cần thiết, bổ sung những thứ thiết thực hơn, tạo nên một cấu hình phù hợp với nhu cầu đô thị hiện nay, cả với ô tô nói chung và xe điện nói riêng. Mức giá cũng khá hợp lý, nhưng đó lại là câu chuyện khác.”

  8. 08. Xe mới trang bị nổi bật của năm: Jaecoo J5

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe mới trang bị nổi bật của năm: Jaecoo J5
    Nhận xét của Ông Dương Quang (Chuyên gia thử nghiệm xe) về Jaecoo J5: “Điểm đáng chú ý nhất ở Jaecoo J5 là sự tương xứng giữa mức giá và lượng trang bị. Với giá bán dễ tiếp cận nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ, tính năng hiện đại, J5 tạo cảm giác choáng ngợp ngay cả với những khách hàng chưa khai thác hết các trang bị. Đây cũng là chiến lược rõ nét của hãng: giữ giá bán thấp nhưng mang đến lượng trang bị rất dồi dào.”

  9. 09. Xe dịch vụ cho hành khách của năm: VinFast Limo Green

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe dịch vụ cho hành khách của năm: VinFast Limo Green
    Nhận xét của Ông Vũ Tấn Công (Cựu Tổng thư ký VAMA) về VinFast Limo Green: “VinFast Limo Green có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là không gian rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái. Thứ hai là xe vận hành êm ái, không có mùi xăng và mang lại cảm giác dễ chịu khi di chuyển. Hôm nay đến sự kiện tôi có trải nghiệm một chiếc Limo Green và chiếc xe đã để lại cho tôi ấn tượng khá tốt.”

  10. 10. Xe GenZ của năm: VinFast VF 3

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe GenZ của năm: VinFast VF 3
    Nhận xét của Ông Trần Giáp (Founder Vietnam Road Trip) về VinFast VF 3: “VF 3 là một mẫu xe nhỏ gọn, rất phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị, đặc biệt với những người cần một chiếc xe linh hoạt, dễ sử dụng. Bên cạnh đó, VF 3 có nhiều tiềm năng để cá nhân hóa, thể hiện cá tính riêng của chủ nhân, cùng mức giá sở hữu khá hấp dẫn.”

  11. 11. Xe cho phái nữ của năm: Geely EX2

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe cho phái nữ của năm: Geely EX2
    Nhận xét của Bà Bùi Mai Linh (Đại diện Xe Hay) về Geely EX2: “Geely EX2 thắng giải rất hợp lý, bởi đây cũng là mẫu xe mình xếp đầu ở nhóm xe dành cho phái nữ. Xe có thiết kế mềm mại, đáng yêu, màu pastel thời trang và mức giá hợp lý. Ngoại hình nhỏ gọn, cá tính, phù hợp để sử dụng hằng ngày, từ đi làm, đi chợ đến di chuyển trong phố. EX2 cũng dễ kết hợp với nhiều phong cách thời trang, từ nữ tính đến cá tính. Khách hàng nữ đang đón nhận khá tích cực mẫu xe này.”

  12. 12. Xe chất chơi của năm: Mazda MX-5

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe chất chơi của năm: Mazda MX-5
    Nhận xét của Ông Trần Giáp (Founder Vietnam Road Trip) về Mazda MX-5: “Mazda MX-5 gợi lại hình ảnh những chiếc xe mui trần đầy phấn khích, lãng mạn và giàu cảm xúc. Mẫu xe mang đến sự mạnh mẽ, cá tính cùng phong cách rất riêng, tạo nên sức hút khác biệt và khiến MX-5 luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.”

  13. 13. Xe được bình chọn nhiều nhất 2026: BYD M6

    Poster Car Choice Awards 2026 – Xe được bình chọn nhiều nhất 2026: BYD M6
    Nhận xét của Ông Võ Minh Lực (Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam) về BYD M6: “BYD M6 là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ, phù hợp cho cả gia đình và kinh doanh dịch vụ, nổi bật với không gian rộng rãi, linh hoạt cùng các trang bị tiện nghi, an toàn hiện đại. Xe sử dụng công nghệ pin độc quyền Blade Battery 55,4 kWh, phạm vi di chuyển tối đa 420 km (NEDC) và hỗ trợ V2L, đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển hiện đại.”

  14. 14. Top 5 nội dung ngành xe 2026

    Poster Car Choice Awards 2026 – Top 5 nội dung ngành xe 2026
    Danh sách Top 5 nội dung ngành xe 2026: 01. Xehay: EHW.01 - XA XỈ KHÔNG CHỈ LÀ THỨ BẠN MUA. EMILY & THE HIDDEN WORLD; 02. Báo Vietnamnet - Chuyên mục Ô tô - Xe máy: Khát vọng làm chủ công nghiệp ô tô: 30 năm nhìn lại và hành trình phía trước; 03. Vietnam Road Trip: Maserati Grecale GT: Off-road giữa hoang mạc đá, sức sống mãnh liệt của người H'mong; 04. Xem Xe Analytics: 666 triệu vs 684 triệu: Chốt hạ kẻ thắng người thua giữa Mazda CX-5 Deluxe và Hyundai Tucson Tiêu chuẩn; 05. Mê Xe: “Xe ông già” Toyota Camry không có đối thủ tại Việt Nam!?

  15. 15. Top 5 sự kiện ngành xe 2026

    Poster Car Choice Awards 2026 – Top 5 sự kiện ngành xe 2026
    Danh sách Top 5 sự kiện ngành xe 2026: 01. Sự kiện ra mắt xe OMODA C5 SHS-H; 02. Sự kiện Ready Set Ford; 03. Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh; 04. Sự mở rộng mạng lưới sạc mở của VETC; 05. Sự kiện Hyundai Thành Công xuất khẩu xe Hyundai sang Mexico và Australia