Cape Verde viết nên câu chuyện cổ tích

Lần lượt cầm hòa hai "gã khổng lồ" Tây Ban Nha và Uruguay, đội bóng tí hon Cape Verde đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử ở đấu trường World Cup

Hai lượt trận đầu tiên của bảng H, không phải 2 tên tuổi lẫy lừng Tây Ban Nha hay Uruguay mà chính Cape Verde, đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại một vòng chung kết World Cup, mới thu hút sự chú ý tối đa của người hâm mộ.

Cầm chân đại gia

Sau trận hòa không bàn thắng trước Tây Ban Nha ở ngày ra quân, Cape Verde tiếp tục gây kinh ngạc khi cầm chân "đại gia Nam Mỹ" Uruguay với tỉ số 2-2. Thành tích ấy giúp đội bóng nhỏ bé đến từ lục địa Đen mở ra hy vọng cực lớn giành vé vào vòng knock-out đồng thời đẩy Uruguay vào tình thế vô cùng khó khăn trước lượt đấu cuối.

Với dân số chỉ hơn nửa triệu người và nền bóng đá đứng thứ 63 trên bảng xếp hạng FIFA, Cape Verde đến World Cup 2026 với tư cách một trong những đội bóng bị đánh giá thấp nhất giải. Thế nhưng sau 2 trận đấu, họ lại đang trở thành hiện tượng thú vị. Trước Uruguay, Cape Verde một lần nữa cho thấy họ không đến World Cup chỉ để tích lũy kinh nghiệm.

Cape Verde cản bước “gã khổng lồ” Uruguay. (Ảnh: FIFA)

Đúng như tuyên bố "không biết sợ" trước trận đấu của HLV Bubista, các học trò của ông đã nhập cuộc đầy tự tin và tạo nên khoảnh khắc lịch sử. Kevin Pina thực hiện siêu phẩm đá phạt từ khoảng cách rất xa phút 24, bóng xuyên qua hàng rào cầu thủ và đánh bại cả thủ môn Fernando Muslera để mang về bàn thắng đầu tiên cho tuyển Cape Verde tại đấu trường World Cup.

Dù bị Uruguay dẫn ngược 2-1 với các pha lập công của Maximiliano Araújo và Agustín Canobbio, Cape Verde vẫn không đánh mất sự tự tin. Hélio Varela tận dụng sai lầm của hàng thủ Uruguay để ghi bàn gỡ hòa 2-2 đầu hiệp hai, mang về thêm một điểm quý giá cho đội bóng quốc đảo nhỏ bé châu Phi.

Mơ xa World Cup

Thành tích bất bại sau 2 lượt trận mở màn khiến tuyển Cape Verde như đang sống những ngày tươi đẹp nhất trong lịch sử. Thay vì hài lòng với lần đầu tham dự World Cup cùng mục tiêu học hỏi, đội bóng Tây Phi giờ đây đứng trước viễn cảnh lọt vào đến giai đoạn knock-out tại World Cup nếu có điểm trước Ả Rập Saudi ở lượt trận cuối.

Nếu như HLV Bubista bày tỏ quyết tâm cùng tuyển Cape Verde làm nên lịch sử thì đồng nghiệp Marcelo Bielsa lại vô cùng ưu tư khi nghĩ đến khó khăn chồng chất đang chờ đội tuyển Uruguay ở phía trước. Chỉ giành được hai kết quả hòa thay vì lấy trọn 6 điểm từ các cuộc đối đầu cùng Ả Rập Saudi và mới nhất là Cape Verde, "La Celeste" giờ sắp phải đối mặt với thách thức lớn nhất của vòng bảng.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nếu không thể đánh bại nhà vô địch EURO Tây Ban Nha ở lượt trận cuối, Uruguay sẽ đối diện với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng, "kịch bản" khó ai tưởng tượng trước khi giải đấu khởi tranh. Từng hai lần vô địch thế giới, sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu thế nhưng Uruguay sắp bị sa lầy ở "vũng chân trâu" bởi lối chơi rất thiếu thuyết phục trước các đại diện nhỏ bé đến từ Á - Phi.

World Cup luôn hấp dẫn bởi những câu chuyện rất khó tin nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Sau Morocco tại World Cup 2022, Cape Verde không chỉ bó hẹp mình ở phạm vi một "hiện tượng" mà còn khẳng định một đội bóng nhỏ cũng sẽ có cơ hội sắm vai diễn lớn ở sân chơi đẳng cấp bậc nhất hành tinh.

Cape Verde cho thấy khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, minh chứng hùng hồn cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá không còn quá mênh mông như cách đây vài thập kỷ.