Cape Verde làm nên lịch sử với tấm vé đi tiếp, đụng Argentina ở vòng 1/16 World Cup

Cape Verde đã tạo nên cột mốc cực kỳ đáng nhớ ngay trong lần đầu tiên họ tham dự World Cup.

Trận hòa 0-0 trước Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng H sáng 27/6 (giờ Việt Nam) là đủ để Cape Verde làm nên kỳ tích trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Đại diện châu Phi giành vé vào vòng 1/16, trong khi Saudi Arabia phải nói lời chia tay giải đấu.

Bước vào trận đấu tại sân NRG ở Houston, cả hai đội đều hiểu rằng đây là cuộc chiến sinh tử. Saudi Arabia buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, còn Cape Verde chỉ cần một kết quả thuận lợi để tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Saudi Arabia cầm bóng nhiều hơn trong những phút đầu, nhưng những pha lên bóng của đại diện châu Á thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Bộ ba tấn công gồm Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan và Sultan Mandash gần như không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Cape Verde.

Bên kia chiến tuyến, Cape Verde tiếp tục cho thấy hình ảnh của một đội bóng cực kỳ khó chịu. Đội bóng có biệt danh "Cá mập xanh" chủ động chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của Ryan Mendes và Willy Semedo để tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Cape Verde cầm hoà Saudi Arabia.

Hiệp một còn chứng kiến một khoảnh khắc đáng lo ngại khi trung vệ Hassan Al-Tambakti của Saudi Arabia dính chấn thương nặng và phải rời sân trên cáng. Sự cố này khiến tinh thần của các cầu thủ Saudi Arabia bị ảnh hưởng đáng kể.

Sau giờ nghỉ, Saudi Arabia buộc phải đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, khi áp lực ngày càng lớn, những khoảng trống phía sau hàng thủ của họ cũng xuất hiện nhiều hơn. Cape Verde đã có không ít cơ hội để kết liễu trận đấu, đáng tiếc là các chân sút của đại diện châu Phi lại thiếu đi sự chính xác trong những tình huống quyết định.

Phút 70, Laros Duarte có cơ hội đối mặt với thủ môn Mohammed Al-Owais nhưng không thể tận dụng thành công. Trong những phút cuối, Saudi Arabia dồn toàn lực tấn công, song hàng thủ Cape Verde cùng thủ môn kỳ cựu Vozinha vẫn đứng vững.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận hòa 0-0. Kết quả này giúp Cape Verde khép lại vòng bảng với ba trận bất bại, trong đó có những trận hòa trước các đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Với số điểm giành được, đội bóng châu Phi đã làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026 khi lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng knock-out.

Đối với Saudi Arabia, đây là cái kết đầy tiếc nuối. Sau chiến thắng lịch sử trước Argentina ở World Cup 2022, người hâm mộ kỳ vọng "Những chú chim ưng xanh" sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, họ chỉ giành được hai điểm sau ba trận và không thể ghi thêm bàn thắng nào sau trận mở màn.

Cape Verde đi tiếp với suất nhì bảng.

Trong khi Saudi Arabia lặng lẽ rời cuộc chơi, Cape Verde tiếp tục hành trình thần kỳ của mình. Đội bóng đến từ quốc đảo chỉ hơn nửa triệu dân đã chứng minh rằng ở World Cup, khát vọng, tinh thần chiến đấu và sự kỷ luật đôi khi có thể tạo nên những điều tưởng như không thể.

Với vị trí nhì bảng H, Cape Verde sẽ đối đầu đội nhất bảng J ở vòng 1/16, và đối thủ gần như chắc chắn là đương kim vô địch thế giới Argentina. Đại diện Nam Mỹ đã sớm giành ngôi đầu bảng sau hai chiến thắng liên tiếp và sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng tại giải năm nay.

Điều đó đồng nghĩa với việc hành trình cổ tích của Cape Verde sẽ bước vào thử thách khó khăn nhất, khi họ phải chạm trán đội bóng của siêu sao Lionel Messi ở vòng knock-out. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, việc góp mặt trong nhóm 32 đội mạnh nhất thế giới đã là kỳ tích lịch sử đối với quốc đảo chỉ hơn nửa triệu dân, và một cuộc đối đầu với Argentina hứa hẹn sẽ trở thành trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Cape Verde.

Tỷ số chung cuộc: Cape Verde 0-0 Saudi Arabia.

Đội hình xuất phát:



