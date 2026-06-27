Cape Verde, đội tuyển biến 1% hy vọng thành hiện thực

Cape Verde tiếp tục viết nên những câu chuyện phi thường tại World Cup 2026. Từ trận hòa 0-0 với Tây Ban Nha, trận hòa 2-2 với Uruguay, giờ họ đã lách qua khe cửa hẹp để có mặt ở vòng knock-out. Cơ hội của quốc đảo này trước giải chỉ được đánh giá là 1%, nhưng nay nó đã thành hiện thực.

Cổ tích thời hiện đại

Cape Verde - quốc đảo nhỏ bé gồm 10 hòn đảo núi lửa nằm chơi vơi giữa Đại Tây Dương với dân số vỏn vẹn 530.000 người - đã chính thức xác lập cột mốc lịch sử khi trở thành quốc gia nhỏ bé nhất lọt vào vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Khó tin hơn nữa, họ làm được điều đó với một thủ thành đã bước sang tuổi 40, 6 cầu thủ lớn lên ở thành phố Rotterdam (Hà Lan) và một trung vệ được gọi lên tuyển quốc gia thông qua mạng xã hội cùng nhiều cầu thủ khi khoác áo đội tuyển mà chẳng có lấy một lần đặt chân về quê hương.

Trước khi giải đấu bắt đầu, giới chuyên môn chỉ đưa ra đúng 1% cơ hội để Cape Verde lọt vào vòng knock-out. Chẳng ai dám đặt niềm tin vào họ khi lá thăm may rủi đưa "Những chú cá mập xanh" vào bảng H, nơi có sự hiện diện của những ông lớn bóng đá như Tây Ban Nha, Uruguay vốn là 2 nhà cựu vô địch thế giới. Bảng đấu của Cape Verde được coi là nặng hơn nhiều bảng khác.

Đội hình của Cape Verde chỉ đạt 50 triệu euro, chưa tới 1/20 lần tổng đội hình Tây Ban Nha, kém xa Uruguay. Nhưng chỉ với 3 trận đấu, bằng lối chơi cực kỳ kỷ luật, ba kết quả hòa đầy quả cảm và đặc biệt là chỉ thủng lưới 2 bàn, Cape Verde đã viết nên một trong những câu chuyện phi thường nhất giải đấu nói riêng lẫn lịch sử bóng đá nói chung.

Khi tiếng còi mãn cuộc loạt trận sáng 27/6 vang lên ( Cape Verde hòa Saudi Arabia , Tây Ban Nha hạ Uruguay), Cape Verde đã chính thức đoạt vé đi tiếp. Họ chẳng cần đi tiếp với vị trí thứ 3 mà hiên ngang kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2, xếp sau cựu vương Tây Ban Nha và đứng trên cả thế lực Uruguay.

Bầu không khí vỡ òa đã bùng nổ trong phòng thay đồ. “1%, 1%, 1%!” - Tiếng hô vang dậy cả không gian hòa cùng những điệu nhảy ăn mừng đầy hào hứng của các cầu thủ. Khẩu hiệu ấy như một lời khẳng định đầy kiêu hãnh với thế giới bóng đá, nhắc nhở tất cả rằng người ta đã từng đánh giá thấp họ đến nhường nào.

Vozinha đang có giải đấu để đời dù giá trị của anh trên sàn chuyển nhượng chỉ là... 40 ngàn euro

‘Bức tường thành’ Vozinha

Để hiểu được hành trình kỳ diệu của Cape Verde, tâm điểm phải thuộc về Vozinha. Ở tuổi 40, độ tuổi mà hầu hết các cầu thủ đã giải nghệ hoặc lùi bước về phía sau hậu trường, anh lại trở thành gương mặt đại diện rực rỡ nhất cho chuyến phiêu lưu vĩ đại của đội nhà.

Trong trận đối đầu với ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha, Vozinha đã có tới 7 pha cứu thua xuất thần để giữ lại trận hòa 0-0. Ở trận đấu quyết định với Saudi Arabia, dưới sự chứng kiến của gần 7 vạn khán giả chật cứng sân vận động tại Houston, anh tiếp tục cản phá thành công 3 cú sút nguy hiểm, giúp hàng thủ Cape Verde đứng vững như bàn thạch.

Trên khán đài ngày hôm đó, một nhóm cổ động viên đã cuồng nhiệt đến mức cởi trần và vẽ từng chữ cái trong tên của anh lên ngực để cổ vũ. Trên cao ở khu vực ghế VIP, mẹ của anh tự hào vẫy lá cờ quê hương. Bà đã lỡ mất cơ hội xem trận đấu với Tây Ban Nha vì khó khăn trong việc xin visa nhưng lần này, bà nhất quyết không để lỡ khoảnh khắc lịch sử của con trai.

Dù những màn trình diễn chói sáng đã biến mình thành ngôi sao của giải, song Vozinha vẫn chỉ giải thích về kỳ tích bằng một sự khiêm tốn: "Chúng tôi là một quốc gia nhỏ bé. Nhưng chúng tôi có những trái tim vĩ đại và chúng tôi là những chiến binh".

Dòng máu quê hương khắp năm châu

Đội hình của Cape Verde tại World Cup 2026 là bức tranh đa sắc phản ánh dấu ấn toàn cầu của người dân nước này. Có tới 14 trong số 26 cầu thủ sinh ra bên ngoài lãnh thổ quốc đảo, với 6 người lớn lên tại Rotterdam - nơi cộng đồng người Cape Verde tập trung đông đúc sau nhiều thập kỷ di cư đến châu Âu. Nhiều người trong số đó gần như không biết đến quê hương là gì vì cha mẹ họ nhiều năm rời Cape Verde, cũng không có dịp quay về quốc đảo này.

Người ta đã nói nhiều đến trung vệ Roberto Lopes, người sinh ra tại Dublin và từng khoác áo các đội tuyển trẻ Cộng hòa Ireland, người cũng từng làm công việc khác ngoài bóng đá để kiếm sống. NHM cũng bàn luận về Dailon Livramento, tiền đạo sinh ra ở Hà Lan…

Nhưng dù sinh ra ở đâu, họ vẫn được gắn kết chặt chẽ bởi chung một bản sắc và tình yêu quê hương mãnh liệt. Điều đó được thể hiện qua tinh thần quả cảm, sự nhiệt huyết trong từng pha bóng và sức chiến đấu phi thường.

Không thể không quên nhà kiến tạo Bubista, HLV nhậm chức từ tháng 1/2020 và được vinh danh là HLV xuất sắc nhất châu Phi năm 2025. Chính Bubista đã biến Cape Verde thành một khối thống nhất lỳ lợm. Thống kê chỉ ra rằng trong trận gặp Tây Ban Nha, Cape Verde chỉ phạm đúng… 1 lỗi duy nhất, kỷ lục về số lỗi thấp nhất của một đội bóng trong một trận đấu World Cup kể từ khi có thống kê này vào năm 1966.

Cả thế giới ủng hộ Cape Verde

Với tinh thần quật cường đó, Cape Verde đã chinh phục được trái tim của hàng triệu người hâm mộ trung lập. Bên ngoài sân sau trận hòa Saudi Arabia 0-0, một nữ cổ động viên với khuôn mặt sơn màu cờ đã giơ cao tấm biển: "10 hòn đảo nhỏ. 1 giấc mơ lớn".

Cạnh đó, những cổ động viên mặc áo Brazil, Pháp hay Anh đã tạm gác tình yêu với đội tuyển nhà để khoác lên chiếc mũ và khăn quàng của Cape Verde, nhảy múa ăn mừng chung vui cùng người hâm mộ quốc đảo. Những người hâm mộ không có liên hệ gì với Cape Verde cũng theo dõi kết quả của đội tuyển này. Hàng vạn bình luận chúc mừng Cape Verde đã được gửi đi trên toàn thế giới. Rất ít câu chuyện tại World Cup này lại gây được tiếng vang rộng rãi đến vậy.

"Tôi cảm thấy như mọi người đều ủng hộ chúng tôi", Deroy Duarte nói sau khi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Saudi Arabia. "Chúng tôi là một đất nước tươi đẹp, những con người tuyệt vời, và việc đưa Cape Verde lên bản đồ thế giới như thế này là một giấc mơ”.

Thử thách tiếp theo đón chờ "Những chú cá mập xanh" là đương kim vô địch thế giới Argentina, đội tuyển đang thể hiện tốt nhất từ đầu giải với phong độ bùng nổ của huyền thoại Lionel Messi. Tỷ lệ dự đoán một lần nữa lại hoàn toàn chống lại họ. Lần này, có chưa tới 1% cơ hội đi tiếp cho Cape Verde. Nhưng mặc kệ thống kê, chắc chắn Cape Verde vẫn sẽ lại vào trận bằng tất cả sự tự hào, bằng tất cả tinh thần để nuôi hy vọng tiếp tục làm nên những điều phi thường mới.