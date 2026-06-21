Hà Lan thắng Thụy Điển 5-1: Gakpo, Brobbey làm lu mờ Isak, Gyokeres

Sáng 21/6, đội tuyển Hà Lan thắng Thụy Điển với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026.

Trên sân NRG (Houston, bang Texas, Mỹ), Hà Lan và Thụy Điển tạo ra trận đấu đôi công hấp dẫn có tới 6 bàn thắng. Hà Lan giành chiến thắng với tỷ số 5-1, trong đó Brian Brobbey và Cody Gakpo lần lượt lập cú đúp trước khi Crysencio Summerville khép lại trận đấu. Cặp tiền đạo Alexander Isak và Viktor Gyokeres của Thụy Điển không có bàn thắng nào ở trận này.

Brobbey ghi cú đúp bàn thắng trong 17 phút đầu trận. (Ảnh: Reuters)

Sự chênh lệch tỷ số không phản ánh thế trận. Thụy Điển tấn công không thua kém Hà Lan. Đội bóng của huấn luyện viên Graham Potter tung ra 16 cú sút, 8 lần trúng đích. Các chỉ số tương ứng của Hà Lan là 10 và 8.

Trong trận đấu mà hàng công của cả đôi bên đều chơi hay, sự khác biệt chính là sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Ở mặt này, Hà Lan làm tốt hơn, đặc biệt là khi thủ môn Bart Verbruggen bắt chắc tay.

Video: Brobbey ghi bàn mở tỷ số

Hà Lan sớm tạo ra lợi thế quan trọng nhờ 2 bàn thắng trong 17 phút đầu trận. Sự điều chỉnh đội hình của huấn luyện viên Ronald Koeman phát huy hiệu quả rõ rệt khi Brobbey ghi cú đúp.

Cách biệt 2 bàn buộc Thụy Điển phải dồn lên. Tuy nhiên, khi Isak, Gyokeres và Ayari chưa thể ghi bàn, hàng phòng ngự yếu kém của đội bóng Bắc Âu lại để Gakpo ghi liền 2 bàn trong chưa đầy 10 phút đầu hiệp hai.

Sức tấn công của 2 đội mạnh như nhau nhưng Hà Lan có thủ môn xuất sắc còn Thụy Điển phòng ngự quá kém. (Ảnh: Reuters)

Thống kê hiệp 2 cho thấy rõ hơn sự khác biệt giữa 2 đội bóng. Tỷ lệ kiểm soát bóng và số lượng cơ hội của Thụy Điển đều cao hơn Hà Lan, nhưng số bàn thắng ghi được lại ít hơn.

Thụy Điển tiếp tục tấn công mà không có sự cải thiện ở phía sau. Anthony Elanga rút ngắn tỷ số còn 1-4, nhưng các đồng đội ở hàng phòng ngự tiếp tục thi đấu lỏng lẻo. Họ để Hà Lan tái lập cách biệt 4 bàn sau pha dứt điểm của Summerville ở cuối trận.

Hà Lan tạm vươn lên đứng đầu bảng F trước khi Nhật Bản gặp Tunisia ở trận đấu muộn. Trong khi đó, ưu thế về chỉ số phụ của Thụy Điển từ trận thắng Tunisia 5-1 bị bù trừ toàn bộ sau khi thua Hà Lan với đúng tỷ số như vậy.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , Hà Lan gặp Tunisia ở lượt cuối. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Nhật Bản rất có thể là "chung kết" cho tấm vé đi tiếp của bảng F.

Số liệu thống kê Hà Lan 5-1 Thụy Điển.