Cập nhật lịch thi đấu U23 Việt Nam tại giải CFA Team China 2026 mới nhất

U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026 tại Tây An, Trung Quốc từ 25/3 đến 31/3. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh lần lượt so tài với U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại giải CFA Team China 2026

Ngày 25/3

14h: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên.

18h35: U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan.

Ngày 28/3

14h: U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam.

18h35: U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên.

Ngày 31/3

14h: U23 Triều Tiên vs U23 Thái Lan.

18h35: U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam.

Thể thức giải CFA Team China 2026

Giải CFA Team China 2026 có 4 đội tuyển tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm, chỉ số phụ được ưu tiên để tính xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Đây là giải đấu đầu tiên của U23 Việt Nam với lực lượng mới, sau khi lứa cầu thủ sinh năm 2003 hoàn thành nhiệm vụ tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm nay. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), CFA Team China 2026 là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng bước trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

“Đây là dịp để các cầu thủ được cọ xát với những đối thủ chất lượng, qua đó nâng cao bản lĩnh và trình độ” , huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết. Tại giải đấu này, huấn luyện viên Kim Sang-sik không trực tiếp chỉ đạo U23 Việt Nam do bận công việc ở đội tuyển quốc gia. Ông Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao nhiệm vụ phụ trách tạm quyền.

Danh sách U23 Việt Nam

Thủ môn: Cao Văn Bình (SLNA); Phạm Đình Hải (Hà Nội); Hoa Xuân Tín (TPHCM).

Hậu vệ: Lê Nguyên Hoàng (SLNA); Nguyễn Cảnh Tài (Hà Nội); Đinh Quang Kiệt (HAGL); Võ Quốc Anh (Hải Phòng); Trần Hải Anh (Quảng Ninh); Nguyễn Trung Nguyên, Mai Quốc Tú (SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận (Ninh Bình); Nguyễn Quang Vinh (SLNA); Tạ Xuân Trường (TT Thể thao II tỉnh Ninh Bình); Quách Quang Huy, Lê Thắng Long, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Quốc Toản, Thái Bá Đạt (PVF - CAND); Lê Đình Long Vũ (SLNA); Nguyễn Công Phương (Thể Công - Viettel); Nguyễn Vadim (SHB Đà Nẵng).

Tiền đạo: Nguyễn Minh Tâm (HAGL); Nguyễn Đăng Dương (Thể Công - Viettel); Nguyễn Anh Tuấn (PVF - CAND).