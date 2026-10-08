Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hôm nay.

Tối 8/10, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Thể Công Viettel 3-1 trên sân của đối thủ ở vòng 3 V.League 2026-2027. Hai đội hòa 1-1 sau hiệp một trước khi Daniel Floro da Silva ghi liên tiếp hai bàn ở phút 60 và 64, giúp đội khách tạo cách biệt an toàn. Khuất Văn Khang ghi bàn duy nhất cho Thể Công Viettel, còn Luiz Antonio là người mở tỷ số cho Hà Tĩnh.

Thể Công Viettel kiểm soát bóng tới 67% nhưng không tạo được ưu thế tương ứng trên bảng tỷ số. Đội chủ nhà có 9 cú sút, ít hơn 11 lần dứt điểm của Hà Tĩnh, trong khi hai đội cùng có 6 cú sút trúng đích. Sự khác biệt nằm ở hiệu quả tận dụng cơ hội. Hà Tĩnh nhập cuộc tốt hơn và sớm khiến thủ môn Văn Việt cứu thua. Phút 12, anh băng ra khép góc để cản cú sút cận thành của Charles Atshimene.

Bốn phút sau, Luiz Antonio tung cú sút rất xa, đưa bóng vượt khỏi tầm với của Văn Việt để mở tỷ số. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra. Thể Công sau đó tăng sức ép và được đền đáp ở phút 33. Từ đường chuyền bên cánh trái của Triệu Việt Hưng, Khuất Văn Khang xuất hiện đúng vị trí và dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Trọng tài mất khoảng 5 phút kiểm tra VAR trước khi xác nhận bàn thắng hợp lệ. Thể Công có cơ hội vượt lên ngay ở đầu hiệp 2, nhưng Lucas Ribamar lại dứt điểm vọt xà ở cự ly gần. Hà Tĩnh nhanh chóng trừng phạt sự phung phí của đối thủ.

Phút 60, Daniel Passira tung cú sút xa quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ 4 phút sau, tiền đạo này tiếp tục xuất hiện đúng chỗ và dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp để đưa Hà Tĩnh dẫn 3-1.

Thể Công dồn đội hình lên trong hơn 20 phút cuối nhưng gặp khó trước hàng thủ chơi tập trung của đội khách. Thủ môn Thanh Tùng còn có pha cứu thua quan trọng ở phút 88. Dù Hà Tĩnh chỉ còn 10 người từ phút 90+2 sau khi Quốc Dân nhận thẻ vàng thứ hai, đội khách vẫn bảo toàn chiến thắng 3-1.

Thông tin trận Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải V.League 2026-2027 bằng chiến thắng 2-0 trước tân binh Đồng Nai. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Velizar Popov không thể duy trì đà hưng phấn khi để thua Công An Hà Nội 0-1 ở vòng đấu tiếp theo.

Thể Công Viettel đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3 V.League 2026-2027. (Ảnh: Thể Công - Viettel FC)

Sau hai vòng đấu, Thể Công Viettel mới giành được 3 điểm, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trước khi trở lại đấu trường quốc nội, đội chủ sân Hàng Đẫy có trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory tại AFC Champions League 2.

Ở phía đối diện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chưa có màn khởi đầu như mong đợi. Sau hai vòng đấu, đội bóng núi Hồng giành được 3 điểm nhờ chiến thắng trước Đồng Nai, nhưng chỉ đứng thứ 9 do kém Thể Công Viettel về hiệu số bàn thắng bại. Bên cạnh đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia sau thất bại trước Nam Định trên chấm luân lưu.