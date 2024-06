Cập nhật BXH Euro 2024: Nhánh đấu "tử thần" xuất hiện, đội tuyển Croatia chính thức bị loại

Sau lượt trận đêm 25 rạng sáng 26/6, 2 bảng đấu C và D tại Euro 2024 đã xác định thứ hạng chung cuộc.



Tại bảng C, 2 trận đấu Anh vs Slovenia và Đan Mạch vs Serbia đều kết thúc với tỉ số 0-0. Tam sư cùng Đan Mạch giành 2 suất vào thẳng cho 2 đội đầu bảng. Trong khi Slovenia cũng đi tiếp nhờ thuộc nhóm đội xếp thứ ba xuất sắc. Đáng chú ý, việc Slovenia đi tiếp đồng nghĩa rằng Croatia đã chính thức hết hi vọng và chia tay Euro 2024.

Bất ngờ xảy ra ở bảng D khi Áo mới là đội đứng đầu nhờ thắng lợi 3-2 trước Hà Lan. Đội tuyển Pháp phải trả giá sau những phút bất cẩn trước Ba Lan và chỉ có kết quả hòa 1-1 cùng ngôi nhì bảng.

Xếp hạng chung cuộc 2 bảng C và D Euro 2024.

Xếp hạng các bảng đấu còn lại.

Xếp hạng các đội đứng thứ ba (4 đội thành tích tốt nhất đi tiếp)

Vòng knock-out Euro 2024 hiện đã hình thành một nhánh đấu "tử thần" khi quy tụ những tên tuổi lớn như Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha và Pháp. Nhánh đấu này thậm chí có thể gọi tên thêm đội tuyển Bỉ sau lượt trận cuối cùng.

Trong khi đó, đội tuyển Anh tiến vào nhánh đấu được đánh giá là dễ thở hơn và có cơ hội lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở chung kết Euro.

Danh sách các đội đã vào vòng 1/8 Euro 2024: Nhất bảng: Đức, Tây Ban Nha, Anh, Áo Nhì bảng: Thụy Sĩ, Italia, Đan Mạch, Pháp Xếp thứ ba: Hà Lan, Slovenia