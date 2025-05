Cao thủ từng vô địch Olympic, tỷ thí Lý Liên Kiệt nay lụn bại, bị con gái từ mặt

Somrak Khamsing (52 tuổi) là võ sĩ boxing giành huy chương vàng Olympic đầu tiên của Thái Lan vào năm 1996. Ông từng là tên tuổi lừng lẫy trong giới võ thuật của Thái Lan, thậm chí được mời đóng phim với Lý Liên Kiệt. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Somrak Khamsing đối mặt với nhiều rắc rối trong tình trạng phá sản và bị 2 con từ mặt.

Ông là nạn nhân của vụ lừa đảo xổ số vào năm 2021 và vụ cáo buộc tấn công tình dục vào năm 2023. Cả hai đều gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và gia đình của Somrak Khamsing.

Bị con gái từ mặt sau rắc rối pháp lý

Vào đầu năm 2021, Somrak trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo xổ số do Paramee, một phụ nữ 65 tuổi tự xưng là nhà phân phối vé số, thực hiện. Theo Thairath , Somrak đầu tư 10 triệu baht vào ngày 1/2/2021 và nhận được vé nên tin tưởng Paramee.

Sau đó, Somrak đầu tư thêm 50 triệu baht nhưng không nhận được vé nào. Sau khi đòi lại một phần, số tiền mà Paramee còn thiếu Somrak là 11,75 triệu baht nhưng người phụ nữ này không trả. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến Somrak mà còn liên quan đến nhiều nạn nhân khác, do cựu võ sĩ này đã rủ nhiều người đầu tư theo mình. Rốt cuộc, ông đã lâm vào cảnh nợ nần.

Somrak Khamsing bị con gái từ mặt sau khi dính vào một loạt rắc rối

Somrak báo cáo vụ việc với cảnh sát tại Đồn Cảnh Sát Pak Kret, tỉnh Nonthaburi, vào tháng 6/2021, với sự hỗ trợ của luật sư Ronnarong Kaewpetch. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vụ kiện vẫn chưa có tiến triển đáng kể do khó khăn trong việc thu thập bằng chứng.

Best, con gái của Somrak Khamsing, vốn là 1 diễn viên và YouTuber, được cho là đã hỗ trợ cha mình về mặt tài chính sau vụ việc nói trên, nhưng vào tháng 5/2025, cả Best và Boat, con trai của Somrak Khamsing, tuyên bố rằng họ sẽ không trả nợ giúp cha của mình nữa. Điều này làm dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Một số chỉ trích Best và em trai bất hiếu, trong khi nhiều người ủng hộ, cho rằng họ đã chịu áp lực lớn từ người cha.

Best Khamsing nói: “Nếu cha tôi lại gây ra chuyện mới nữa, tôi sẽ không can thiệp nữa. Hãy để chuyện nợ nần dừng lại. Hãy để tôi có cuộc sống riêng và có chút tiết kiệm. Tôi tha thiết cầu xin cư dân mạng, nếu một ngày nào đó tôi không giúp đỡ, đừng gọi tôi là bất hiếu. Tôi mong mọi người nhìn lại và thấy tôi đã giúp đỡ hết sức cha mình có thể trong quá khứ.”

“Vụ xổ số đã được giải quyết. Chỉ còn vụ án về cô gái 17 tuổi. Tôi không biết năm nay hay năm sau mới kết thúc. Nhưng sau chuyện này, nếu có chuyện gì nữa, tôi sẽ không can thiệp nữa. Chúng tôi vẫn là cha con. Và nếu cha không khỏe, tôi sẵn sàng chăm sóc.”

Boat Khamsing nói thêm: “ Hãy thương chúng tôi một chút. Chúng tôi đã tới giới hạn rồi. Tôi không chịu nổi những người như các bạn nữa. Nếu cha còn gây chuyện nữa, tôi sẽ nhờ cảnh sát giúp.”

Cáo buộc tấn công tình dục

Vào tháng 12/2023, một cô gái 17 tuổi từ tỉnh Kalasin cáo buộc Somrak tấn công tình dục tại một khách sạn ở Khon Kaen sau khi gặp nhau tại quán bar vào đêm trước đó, theo Pattaya Mail. Cô khai rằng Somrak đưa mình vào phòng khách sạn vào khoảng 3h30 sáng ngày 10/12/2023 và tấn công, để lại vết bầm trên ngực và gần vùng kín.

Somrak Khamsing giành HCV Olympic 1996

Somrak phủ nhận cáo buộc, cho rằng đây là âm mưu tống tiền, và thuê luật sư bào chữa. Ông khẳng định cuộc gặp gỡ là tự nguyện và ông dừng lại khi biết tuổi thật của cô gái. Tuy nhiên, Tòa án Tỉnh Khon Kaen tuyên án Somrak vào ngày 23/1/2025 với mức án 3 năm 1 tháng 10 ngày tù vì tội cố gắng hiếp dâm và phải bồi thường 3.525 USD cho nạn nhân.

Sau khi bị tuyên án, võ sĩ đã giải nghệ này được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 300.000 baht (khoảng 9.000 USD) và cho biết sẽ kháng cáo bản án, theo Bangkok Post.

Gần đây nhất, Somrak Khamsing tiết lộ rằng hiện tại ông đang dạy boxing, không làm phiền đến các con, đồng thời kêu gọi đừng chỉ trích con gái và con trai của mình. “Về vụ vé số, sắp kết thúc rồi. Best có ứng tiền trước, nhưng không đến 20 triệu baht. Còn vụ kiện liên quan đến cô bé 17 tuổi, tôi vẫn đang tiếp tục đấu tranh và tôi tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong vụ kiện này. Con gái tôi có nói rõ, hãy nghe lại kỹ: Cô ấy nói rằng tôi đã gây ra 2 chuyện rồi, nếu có chuyện thứ 3 thì sẽ không can dự nữa. Xin đừng trách mắng các con tôi, Best và Boat đều là những đứa con tuyệt vời nhất.”

Somrak Khamsing từng tham gia phim Fearless (2006) của Lý Liên Kiệt

Somrak Khamsing, sinh năm 1973 tại Khon Kaen, Thái Lan. Ông bắt đầu tập luyện Muay Thai từ năm 7 tuổi. Từ cuối thập niên 1980, Somluck chuyển sang thi đấu quyền Anh nghiệp dư song song với sự nghiệp Muay Thai. Somrak Khamsing giành huy chương đồng boxing tại Giải vô địch châu Á 1992 và huy chương vàng tại Asian Games 1994 ở Hiroshima. Năm 1996, Somrak Khamsing làm nên lịch sử khi giành huy chương vàng hạng lông boxing tại Olympic Atlanta

Somrak Khamsing cũng giành thêm huy chương vàng tại Asian Games 1998 (Bangkok), huy chương vàng SEA Games 1995 (Chiang Mai), và huy chương đồng tại Giải vô địch châu Á 2002.

Đáng chú ý, Somrak Khamsing từng tham gia phim Fearless (2006) và có cảnh giao chiến với nhân vật chính do Lý Liên Kiệt thủ vai. Tuy nhiên sau đó, cảnh giao đấu giữa 2 người đã bị cắt ở bản quốc tế nhưng vẫn còn ở bản phát hành tại Thái Lan.