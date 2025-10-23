Cao thủ Trung Quốc sở hữu tuyệt chiêu 2 ngón tay, khiến 3 võ sư Nhật xin thua

Thông bối quyền Tống thị khởi nguồn từ thôn Hạ Trang, trấn Lý Thôn, khu Y Bân (Hà Nam, Trung Quốc). Môn võ nổi tiếng Trung Quốc do ông nội của võ sư Tống Thiết Long (sinh năm 1954) là Tống Thiên Tường, sinh vào cuối thời nhà Thanh, sáng lập.

Môn võ kết hợp Thiếu Lâm và Võ Đang

Tống Thiên Tường từ nhỏ đã học võ, có ngộ tính rất cao. Ông lấy Võ Đang phái của Đạo gia và Thiếu Lâm phái của Phật gia làm nền tảng, kết hợp Thông bối quyền Bạch Viên, Thông bối quyền Sa thị, Thái cực quyền, Bát cực quyền và nhiều môn quyền khác, tạo nên Thông bối quyềnT ống thị với 36 lộ quyền, 72 chiêu thức đơn lẻ và 108 thủ pháp.

Vào cuối triều Thanh, đầu Dân Quốc, Tống Thiên Tường là một tiêu sư nổi tiếng ở Thiểm Tây, Cam Túc. Đoàn tiêu có cắm cờ “Thần quyền Tống Thiên Tường” gần như không ai dám xâm phạm. Nhưng từng trải qua bao sóng gió giang hồ, Tống Thiên Tường hiểu rõ hiểm nguy, không muốn truyền võ công cho con trai mình.

Khi Tống Thiết Long 7 tuổi, Tống Thiên Tường nhận thấy cháu mình có tư chất võ thuật tốt, là một mầm giống luyện võ, nhưng sợ gây rắc rối, nên bí mật truyền dạy Thông bối quyền Tống Thị cho ông.

“Thông bối quyền Tống thị là một môn quyền thực chiến, đến nay đã có lịch sử hơn 100 năm” , Tống Thiết Long hồi tưởng. Ông bắt đầu học võ với ông nội từ năm 7 tuổi, rèn luyện được một thân bản lĩnh vững chắc.

Vào thập niên 1960, khi làm việc tại đội sản xuất, ban ngày Tống Thiết Long làm việc đồng áng, ban đêm bí mật luyện võ ở nhà. Khi đó, luyện quyền bị coi là không làm việc chính đáng, nên ông không dám treo bao cát mà dùng một xấp giấy da bò thay thế, mỗi ngày đánh 800 chưởng, cánh tay thường xuyên sưng tấy.

Sau này, Tống Thiết Long từng tay không đánh ngất một con lợn nặng hơn 200 cân và đánh lui một đám cướp tài sản. Nhận ra sức mạnh của môn quyền gia truyền, ông càng chuyên tâm nghiên cứu và không ngừng luyện tập. Theo ông, Thông bối quyền Tống thị cương nhu kết hợp, khi luyện quyền không thấy quyền, ra tay là chưởng, chưởng đến hóa quyền, uy lực rất lớn.

Tống Thiết Long khiến Thông bối quyền Tống Thị trở nên nổi tiếng

Tuy nhiên, truyền nhân của Thông bối quyền Tống thị chú trọng giáo dục võ đức, coi võ đức quan trọng hơn ngộ tính. Họ yêu cầu các môn đồ trước khi nhập môn phải tiếp nhận giáo dục “tam bất đả”: không đánh “người ngã” (đối thủ đã ngã không đứng dậy), không đánh “người bất động” (dù đối phương có khiêu khích bằng lời nói, chỉ cần không động thủ thì không được đánh), không đánh “người chạy” (đối phương bỏ chạy thì không được đuổi đánh).

Dù sở hữu võ nghệ cao cường, nhưng cuộc sống khó khăn từng khiến Tống Thiết Long chật vật. Để nuôi gia đình, ông từng đi bán nghệ trên đường phố, làm việc ở công trường xi măng, lái xe tải, và trong lúc khó khăn nhất, ông thậm chí phải đi xin ăn. “ Dù khổ đến đâu, tôi cũng phải nghiến răng chịu đựng, tuyệt đối không từ bỏ môn quyền gia truyền này”, Tống Thiết Long nói.

Từ năm 2000, khi võ thuật ngày càng được chú ý, Tống Thiết Long bắt đầu xuất hiện trên “giang hồ”. Lần đầu tiên ông lộ diện là trong chương trình Võ lâm phong của Đài truyền hình Hà Nam, với vai trò trọng tài, và ngay lập tức khiến khán giả kinh ngạc. “Muốn nhiều người biết đến Thông bối quyền Tống thị, trước tiên phải tạo được danh tiếng cho nó ”, Tống Thiết Long nói.

Đánh bại võ sư Nhật Bản

Từ năm 2004, ông liên tục tham gia các giải đấu võ thuật, biểu diễn khắp nơi trên cả nước, giành hơn 10 chức vô địch các giải đấu võ thuật toàn quốc, thu hút sự chú ý của nhiều tờ báo lớn. Nhờ đó, Thông bối quyền Tống thị, vốn từng vô danh, dần trở nên quen thuộc với công chúng. Các võ sĩ và người yêu võ thuật trong và ngoài nước lần lượt tìm đến để giao lưu và bái sư.

Tống Thiết Long có thể dùng 2 ngón tay chặt gạch

Theo tư liệu đăng trên Sohu, Thống Thiết Long được đặt biệt danh “Thiết Chưởng Hà Nam”, từng đánh bại võ sư Nhật Bản. Năm 2004, khi Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia mời Tống Thiết Long quay phim tài liệu, một số võ sư Nhật Bản muốn “thỉnh giáo” ông bằng cách thách đấu.

Võ sư Nhật đầu tiên vừa ra chiêu đã bị Tống Thiết Long áp sát, đánh một chưởng vào ngực, nhưng ông chỉ điểm đến thì dừng, khiến võ sư Nhật lộn nhào ra sau và ôm quyền tỏ ý kính phục. Võ sư Nhật thứ hai không phục, nhưng chưa đầy ba hiệp đã bị Tống Thiết Long đá quỳ một chân. Võ sư thứ ba không lên đấu, chỉ ôm quyền từ xa bày tỏ sự khâm phục.

Năm 2005, Tống Thiết Long gặp 1 cao thủ Judo người Pháp. Lần này Tống Thiết Long không nhận lời tỷ võ, chỉ biểu diễn cho người này xem. Sau khi chứng kiến võ công Trung Hoa, võ sư Pháp kinh ngạc và hài lòng rời đi.

Lần khác, một võ sư Thái Lan tự xưng “Thiết quyền” đến Lạc Dương thách đấu Tống Thiết Long. Ông đồng ý “đối quyền”, tức cả hai cùng xuất quyền, ai mạnh hơn sẽ thắng. Nhờ trí tuệ và công lực, sau một cú đối quyền, tay võ sư Thái Lan chảy máu không ngừng, còn Tống Thiết Long chỉ bị trầy xước nhẹ. Khi ông băng bó vết thương cho võ sư Thái, người này giơ ngón cái của tay còn lại tỏ ý khâm phục.

Trong nhiều năm, Tống Thiếu Long đã giành nhiều chức vô địch ở các giải võ thuật

Tháng 5/2006, tại chương trình “Thách thức quần anh hội” do CCTV-3 và 8 đài tỉnh tổ chức, Tống Thiết Long biểu diễn “nhị chỉ đoạn gạch” (dùng 2 ngón tay chặt viên gạch). Khán giả nửa tin nửa ngờ, nhưng khi ông dùng hai ngón tay khiến viên gạch gãy làm đôi, tiếng vỗ tay vang dội. Ông tiếp tục dùng một tay bổ năm viên gạch, thành công. Cuối cùng, ông đứng lộn ngược trên mũi thép sắc, tay rời đất, khiến khán giả kinh ngạc, giành danh hiệu “Thách thức anh hùng”.

Cũng vào năm 2005, tại “Tranh bá trạng nguyên võ thuật Trung Hoa”, Tống Thiết Long đoạt danh hiệu “Võ trạng nguyên” và “đai vàng” – vinh dự cao nhất võ lâm. Năm 2006, tại “Giải đối kháng tự do Trung-Nga”, ông giành chức vô địch.

Thông bối quyền Tống thị còn tỏa sáng ở nước ngoài. Năm 2007, Tống Thiết Long được mời đến Thụy Sĩ để giao lưu võ thuật và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người yêu võ thuật địa phương. Sau đó, ông tiếp tục đến Mỹ, Nga, Romania và nhiều quốc gia khác để giao lưu hoặc biểu diễn võ thuật. Tính đến nay, ông đã đưa Thông bối quyền Tống thị đến 53 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Để Thông bối quyền Tống thị được kế thừa và phát triển, Tống Thiết Long đã dạy hai con trai mình luyện quyền. Con trai út Tống Bân của ông là huấn luyện viên tại một câu lạc bộ đấu võ ở Trịnh Châu. Ngoài ra, ông còn thu nhận nhiều đồ đệ, với hơn 10.000 học trò trong và ngoài nước.

Dù danh tiếng của Thông bối quyền Tống thị ngày càng lớn, Tống Thiết Long cho rằng chỉ khi tự tạo được nguồn lực, môn quyền này mới phát triển bền vững. Trong nhiều năm, ông đã hợp tác với các trường võ thuật và viện nghiên cứu ở 18 tỉnh trong nước, đồng thời thiết lập các cơ sở luyện tập ở 13 quốc gia.