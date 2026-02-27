Video Thích Lý Lượng biểu diễn khinh công "Thủy thượng phiêu"

Thích Lý Lượng sinh năm 1976 tại huyện Hoàng Mai, Hồ Bắc, Trung Quốc, là tăng nhân của chùa Thiếu Lâm Tuyền Châu. Từ nhỏ ông yêu thích võ thuật và tự luyện căn bản. Năm 1999, ông vào chùa Nam Thiếu Lâm ở Tuyền Châu, phụ trách trông coi dụng cụ công trường và tuần tra ban đêm, đảm nhiệm bảo vệ chùa.

Năm 2000, ông xuống tóc xuất gia, bái trụ trì Thích Thường Định làm sư phụ. Ông nổi tiếng với hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm: “Nhất chỉ thiền” và “Thủy Thượng Phiêu” (chạy trên nước).

Luyện thành "Nhất chỉ thiền"

Thích Lý Lượng luôn tuân thủ kỷ luật sinh hoạt trong chùa. Ông thức dậy lúc 4 giờ 30 sáng, 10 giờ tối nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, Thích Lý Lượng dành phần lớn thời gian luyện võ và tập viết thư pháp để tĩnh tâm. Khi chứng kiến sư huynh Thích Hành Phong biểu diễn “nhị chỉ thiền”, ông vô cùng chấn động và thầm nguyện đạt đến cảnh giới ấy. Từ đó, ngoài luyện tập cùng huynh đệ, ông âm thầm tăng cường luyện sức mạnh ngón tay.

Ban đầu, ông dùng cát, sắt vụn để rèn ngón tay, tập chống đẩy bằng mười ngón, rồi dần giảm số ngón chống đỡ. Sau nhiều năm khổ luyện, đến năm 2004 ông đã luyện thành “Nhất chỉ thiền”, tuyệt kỹ tấn công bằng ngón tay, một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự . Do tính cương mãnh và rất ít người có thể luyện thành, nên môn công phu này vô cùng thần bí.

Thích Lý Lượng có thể chống đẩy bằng 1 ngón tay

Thích Lý Lượng đã khổ luyện để có thể chống đẩy bằng 1 ngón tay, thậm chí là trồng cây chuối bằng 1 ngón tay. Thích Lý Lượng nhiều lần biểu diễn công khai tuyệt kỹ này, thậm chí ra nước ngoài trình diễn, danh tiếng vang xa.

Có thông tin cho rằng sau khi chuyển từ “Nhị Chỉ Thiền” sang “Nhất Chỉ Thiền”, ông chủ động giảm cân để củng cố công lực. Giữa mùa hè, Thích Lý Lượng mặc áo dày chạy bộ 3 lần/ngày (mỗi lần hơn 30 phút). Cân nặng của ông sau đó giảm từ 55kg xuống còn 52kg. Thích Lý Lượng cho biết nhờ thể chất tốt và kỹ thuật huấn luyện phù hợp, người thể lực yếu không nên bắt chước.

Thích Lý Lượng cho biết ông đã mất 9 năm để luyện thành công phu này. Năm nay 33 tuổi, ông lo ngại rằng khi tuổi tác tăng lên, thể lực và trạng thái sẽ không còn sung mãn: “Không thể để công phu Nhất Chỉ Thiền lại biến mất”. Do đó, ông nảy sinh ý định tìm người kế thừa và nhận được sự ủng hộ của phương trượng Thích Thường Định.

Ông đưa ra ba điều kiện đối với người kế thừa: Khoảng 18 tuổi, cao dưới 1m65, nặng dưới 50kg; quen thuộc với một số bài quyền Nam Thiếu Lâm, có thể lực tốt hoặc năng khiếu võ thuật; chịu được gian khổ, ý chí mạnh mẽ, sẵn sàng chuyên tâm tu luyện võ thuật tại chùa Nam Thiếu Lâm ít nhất 5 năm, không để chuyện tình cảm làm phân tâm.

Luyện thành khinh công "Thủy thượng phiêu"

Ngoài “Nhất chỉ thiền”, ông còn nổi tiếng với tuyệt kỹ “Thủy thượng phiêu” (đi trên mặt nước), đi trên mặt nước. Thích Lý Lượng được cho là tăng nhân cuối cùng của Thiếu Lâm luyện thành môn khinh công này.

Theo truyền thuyết, Bồ Đề Đạt Ma từng dùng một cọng lau vượt sông, truyền cảm hứng cho ông tìm tòi luyện tập. Sau nhiều thử nghiệm, ông chọn ván ép ba lớp làm vật hỗ trợ. Theo ghi chép trong “Thiếu Lâm võ thuật đại toàn”, yếu quyết của “Thủy thượng phiêu” là “nâng nội khí, bước không ngừng, tay chân phối hợp”.

Thích Lý Lượng thi triển "Thủy thượng phiêu"

Từ đó ông tổng kết hai bí quyết: phải luyện khí công và tăng tốc bước chân nhỏ, nhanh; đồng thời buộc bao cát vào tay chân để tập chạy chịu lực, giúp thân thể nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Mỗi ngày Thích Lý Lượng đều kiên trì luyện khí công để đạt trạng thái tối ưu.

Ảnh chụp Thích Lý Lượng thi triển "Thủy thượng phiêu" vào năm 2014

Nhờ bền bỉ nhiều năm, ông đã luyện thành công “Thủy thượng phiêu”. Trong thời đại internet, các video biểu diễn của ông lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý lớn. Tuy vậy, ông không dừng lại mà tiếp tục thử thách bản thân, không ngừng vượt qua giới hạn và lập kỷ lục mới.

Theo Baidu , vào ngày 11/8/2013, Thích Lý Lượng lần đầu hoàn thành 15m “chạy trên nước”. Sau quá trình khổ luyện, tới ngày 26/10/2014 ông chạy 118m trên trước. Tới năm 2015, ông lần lượt nâng thành tích lên 120m (tại hồ Mai Khê) và 125m (tại hồ Thảo Bang).

Thích Lý Lượng là tăng nhân cuối cùng của Thiếu Lâm thi triển được tuyệt kỹ này

Ngày 12/11/2012, Thích Lý Lượng trình diễn tuyệt kỹ khinh công “phi tường tẩu bích”, có thể leo tường nghiêng 85 độ cao 5m. Ông cho rằng các kỹ năng này có thể nắm vững thông qua huấn luyện hệ thống.

Một số người cho rằng khinh công của ông chỉ là chiêu trò gây chú ý, thậm chí so sánh với những nhân vật từng bị nghi ngờ trong giới võ thuật.

Tuy nhiên tờ 163 cho rằng thực chất khinh công là “mượn lực dùng lực”. “Không có vật hỗ trợ thì không thể “bay”. Võ thuật phải phù hợp với quy luật khoa học. Sự khác biệt giữa thực tế và phim ảnh khiến nhiều người hiểu sai. Khinh công thật không phải bay lượn thần kỳ, mà là rèn luyện thân thể tới cực hạn. Nhiều vận động viên mạo hiểm từng thử so tài với Thích Lý Lượng nhưng thất bại. Phần lớn vừa bước lên ván đã rơi xuống nước, người giỏi lắm cũng chỉ đi được vài mét”.

Trong khi đó, Giáo sư Mai Tuyết Hùng, Viện trưởng Khoa Thể dục Thể thao, Đại học Sư phạm Phúc Kiến phân tích với báo chí rằng, lực nổi của ván ép là có hạn, nếu trọng lượng cơ thể nhẹ, đạp lên ván ép với tốc độ rất nhanh, bước chân rời đi nhanh chóng, thì tốc độ chìm của ván ép sẽ chậm lại. “12 tấm ván ép còn được nối bằng dây nylon nhựa, diện tích chịu lực tăng lên, tốc độ chìm của ván ép càng chậm hơn”, ông lý giải.

Giáo sư Mai Tuyết Hùng cho biết Thích Lý Lượng dùng mũi chân chạy bước nhỏ tần suất cao, giảm thời gian mũi chân lưu lại trên ván ép, từ đó áp lực mũi chân tạo ra trên ván ép cũng nhỏ hơn, tốc độ ván ép chìm càng chậm. Khi chạy trên ván ép nổi trên mặt nước mà không chìm, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tốc độ, thứ hai mới là khả năng giữ thăng bằng.

Giáo sư Mai Tuyết Hùng khẳng định: “Dĩ nhiên tốc độ không phải tuyệt đối, vẫn liên quan đến trọng lượng cơ thể. Nếu một vận động viên chạy nước rút trọng lượng rất nặng, dù tốc độ nhanh đến đâu cũng có thể chìm xuống nước”. Giáo sư Mai Tuyết Hùng còn cho rằng, chạy trên ván ép vẫn cần kỹ thuật nhất định.