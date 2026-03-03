Cao thủ Thái Cực Quyền Trung Quốc hạ loạt võ sĩ karate, lặng lẽ 'quy ẩn giang hồ'

Trương Chí Tuấn là cao thủ số một Trần thị Thái Cực Quyền và được tờ 163 xếp vào Top 10 cao thủ võ thuật đương đại của Trung Quốc. Ông là truyền nhân đời thứ mười một của Trần thị Thái Cực Quyền.

Cao thủ võ thuật

Trương Chí Tuấn sinh tháng 3/1946 tại thôn Hứa Hòa, hương Long Động, thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Ông có trình độ cao đẳng, từng công tác tại Phòng Hành chính Nhà máy Dệt Quốc doanh số 4 Trịnh Châu, hiện đã nghỉ hưu.

Năm 1970, Trương Chí Tuấn mắc nhiều bệnh như tim mạch, loét dạ dày… Sau khi được người khác giới thiệu, ông bắt đầu luyện Thái Cực quyền để nâng cao sức khỏe. Sau 3 năm, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt và ông tự cho rằng quyền cước của mình đã khá vững.

Trương Chí Tuấn học Thái Cực xuất phát từ việc nâng cao sức khỏe

Năm 1972, tại Giải võ thuật tỉnh Hà Nam lần thứ hai, Trương Chí Tuấn chạm trán danh sư Thái Cực Trần Chiếu Bì của đội Trần Gia Câu. Vừa giao thủ đã thua thảm hại, lúc đó ông mới nhận ra mình mới chỉ học được phần vỏ ngoài. Từ đó, năm 1973 ông sáu lần lên Trần Gia Câu học nghệ. Tháng 5 cùng năm, ông quen biết Trần Chiếu Khuê – truyền nhân đời thứ 10 Trần thức Thái Cực quyền, một bậc tông sư Thái Cực – và mới thực sự hiểu sự uyên thâm của Thái Cực quyền , bắt đầu học tập chính quy Trần thức Thái Cực quyền.

Tháng 2/1974, Trương Chí Tuấn chính thức bái Trần Chiếu Khuê làm thầy, trở thành truyền nhân đời thứ 11 của Trần thức Thái Cực quyền.

Trong nhiều thập niên, Trương Chí Tuấn không ngừng luyện công, đào tạo học trò khắp nơi. Ông không chỉ nắm vững một cách toàn diện và hệ thống quyền lý, quyền pháp và phương pháp giảng dạy Thái Cực quyền, tinh thông thôi thủ, cầm nã và thực chiến, mà còn có những đổi mới lớn về lý luận và kỹ pháp Thái Cực quyền truyền thống, cung cấp cho người học sau này phương pháp luyện tập giản lược và hiệu quả hơn.

Trương Chí Tuấn có công nghiên cứu, phát triển lý luận về Thái Cực Quyền

Theo trang 163 , từ năm 29 tuổi (1975) đến 1983, ông giao thủ hơn trăm trận chính thức và không chính thức, đều chưa từng bại.

Cuối thập niên 1970, Trương Chí Tuấn giảng dạy tại Trịnh Châu, Tín Dương, Tiêu Tác, Trú Mã Điếm (Hà Nam). Sang thập niên 1980–1990, ông truyền nghệ tại Thâm Quyến, Chu Hải, Huệ Châu, Trùng Khánh, Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao… với hơn vạn học viên và hơn 100 đệ tử nhập thất.

Các đệ tử của ông như Ngô Phương Thành, Lưu Việt, Trương Bằng, Trương Xuân, Lý Văn Khâm (Ma Cao)… khi tham gia các giải võ thuật cấp tỉnh, thành phố, toàn quốc và quốc tế đều đạt thành tích xuất sắc.

Từ giữa thập niên 1980, Trương Chí Tuấn chuyên tâm sưu tầm, chỉnh lý và nghiên cứu quyền lý, quyền kỹ và quyền pháp Thái Cực quyền. Nhiều bài luận của Trương Chí Tuấn được đăng trên các tạp chí như Võ Lâm, Võ Hồn, Trung Hoa Võ Thuật, Thiếu Lâm & Thái Cực cùng các tạp chí võ thuật tại Hồng Kông (Trung Quốc) và Ma Cao.

Chiến tích một mình đánh bại hàng loạt võ sĩ karate

Trong thập niên 1970 và cho đến giữa thập niên 1980, dù ở Trịnh Châu hay những nơi ông đi dạy quyền, thường xuyên có các quyền sư nổi tiếng và cả những võ sĩ vô danh thuộc nhiều môn phái khác nhau tìm đến giao lưu, luận bàn.

Số lần trước sau không dưới một trăm, và Trương Chí Tuấn chưa từng nếm mùi thất bại; hơn nữa, với phần lớn những người giao thủ, ông đều trở thành bạn bè.

Trương Chí Tuấn đào tạo ra nhiều đệ tử xuất sắc

Tháng 5/1983, Trương Chí Tuấn dẫn đội đại biểu Hà Nam đến Nam Xương (Giang Tây) tham dự Giải giao lưu biểu diễn võ thuật toàn quốc. Vừa kết thúc giải, ông nhận được điện khẩn từ Ủy ban Thể dục Thể thao Trịnh Châu (Hà Nam): “Có hoạt động đối ngoại cần tiếp đón, lập tức quay về" . Ông không dám chậm trễ, rạng sáng hôm sau đã trở lại Trịnh Châu.

Thì ra đoàn đại biểu Luyện Tâm Quán Karate Nhật Bản sang thăm. Đây là tổ chức võ thuật lớn tại Nhật Bản, có hơn 50.000 môn sinh. Lần này, quán trưởng Tông Gia Bảo Dũng đích thân dẫn đoàn 25 người đến Hà Nam, tuyên bố muốn giao lưu với cao thủ Thái Cực quyền, và không phải biểu diễn mà là “giao thủ” thực sự.

Trương Chí Tuấn lập tức đứng ra giao lưu với đoàn Nhật Bản. Người đầu tiên bước ra là một võ sĩ Nhật trẻ tuổi, mang đẳng cấp Tam đẳng. Trương Chí Tuấn sử dụng các kỹ pháp bổ, đả, thôi, áp; chặn trước ép sau; nghi binh đánh hướng khác; sau 3 hiệp quật ngã được đối phương.

Ảnh chụp Trương Chí Tuấn vào thập niên 70 của thế kỷ trước

Sau đó, Trương Chí Tuấn đã cơ bản nắm rõ lối đánh của đối thủ, khi các đại diện khác của đoàn Nhật Bản lượt thay nhau lên sàn, dù cấp bậc ngày càng cao, đều bị ông đánh bại nhanh gọn chỉ trong một lần chạm mặt.

Tông Gia Bảo Dũng có lẽ vì thân phận nên không trực tiếp giao thủ, coi như giữ lại chút thể diện. Ông ta liên tục khen: “ Trương tiên sinh, rất tốt! Rất tốt!”. Sau khi trở về nước, phía Nhật Bản 4 lần gửi lời mời Trương Chí Tuấn sang dạy võ.

Trương Chí Tuấn, sau khi đánh bại đoàn Karate Nhật, tuyên bố không tham gia thi đấu nữa. Tin “Trương Chí Tuấn ẩn lui giang hồ” lan khắp võ lâm. Trương Chí Tuấn chỉ nói: “ Thái Cực quyền cần phổ biến rộng rãi, không phải chỉ thắng thua nhất thời".

Theo trang 163 , dù Trương Chí Tuấn không sinh ra trong gia đình võ học, nhưng trong chương trình “Giải mã Thái Cực quyền” của CCTV, ông được tôn vinh là người đầu tiên dùng khoa học để giải thích và giải mã Thái Cực quyền.

Cả đời ông dốc sức kế thừa và phát huy Trần thức Thái Cực quyền, sáng lập lý luận Thái Cực là “Tiêu tiết lĩnh kình nhập diệu cảnh, lưỡng đầu quyển khúc định càn khôn”, đóng góp mang tính thời đại cho sự phát triển và đổi mới của Thái Cực Quyền.

Ngày 26/8/2024, Trương Chí Tuấn ra đi, để lại di sản học thuật và võ thuật sâu rộng.