Cao thủ muay Thái số 1 Việt Nam ra đòn đẳng cấp, đánh bại nhà vô địch Ireland

Màn tỷ thí giữa Trương Cao Minh Phát và Aaron Clark là tâm điểm của sự kiện Lion Championship 26 diễn ra tối 13/9 tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội. Không có chiến thắng knock-out cho một trong 2 võ sĩ nhưng những pha ra đòn của đôi bên vẫn làm khán giả mãn nhãn. Trương Cao Minh Phát giành chiến thắng sau 3 hiệp bằng kết quả tính điểm đồng thuận.

Đúng như tuyên bố trước trận, Aaron Clark lao vào võ sĩ Việt Nam bằng những đòn tay sở trường. Tay đấm người Ireland cố gắng dồn ép và chủ động tấn công. Trương Cao Minh Phát phòng thủ kín và tung ra những cú đá cao đầy uy lực để đẩy lùi đối thủ. Đòn tay của cao thủ muay Thái số 1 Việt Nam cũng rất hiệu quả.

Bước sang hiệp 2, Trương Cao Minh Phát chiếm ưu thế rõ ràng hơn. Aaron Clarke bắt đầu đổ máu ở vùng mặt, tốc độ ra đòn và tránh đòn của nhà vô địch kickboxing Ireland chậm đi.

Tuy nhiên, võ sĩ đến từ châu Âu vẫn thể hiện tinh thần cống hiến khi liên tục lao vào đối thủ tìm cách tấn công. Sức chịu đòn của Aaron Clarke cũng rất đáng nể khi anh trúng những đòn đá, gối và đấm với lực rất mạnh của Trương Cao Minh Phát vào mặt nhưng vẫn đứng vững.

Aaron Clarke (xanh) thể hiện sức chịu đòn ấn tượng nhưng không đủ để giành chiến thắng trước Trương Cao Minh Phát.

Ở hiệp 3, võ sĩ Việt Nam bình tĩnh hóa giải mọi đòn đánh của đối thủ, trong khi những pha trả đòn của anh vẫn có độ chính xác và tính sát thương cao. Aaron Clark xuống sức rõ rệt và lộ ra rất nhiều sơ hở, dù sức chịu đòn tốt giúp anh không bị knock-out. Võ sĩ châu Âu bị quật ngã 2 lần trong hiệp này và không thể phản đòn hiệu quả.

Kết thúc 3 hiệp thi đấu với sự vượt trội rõ ràng, Trương Cao Minh Phát giành chiến thắng bằng kết quả tính điểm đồng thuận.

Ngoài Trương Cao Minh Phát, còn 2 võ sĩ Việt Nam khác so tài đối thủ nước ngoài ở sự kiện Lion Championship 26. Võ Minh Nghĩa hạ gục Tha Vanthorn (Campuchia) trong hiệp một. Von Kimcheng (Campuchia) - đương kim á quân kickboxing châu Á - đánh bại Phan Vũ Bảo bằng kết quả tính điểm.