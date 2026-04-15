Cao thủ Muay Rodtang bị khởi kiện trước trận đấu bạc tỷ

Làng võ Thái Lan chấn động khi tổ chức ONE tuyên bố vào tối 14/4 sẽ tiến hành kiện võ sĩ Rodtang Jitmuangnon ở Thái Lan, Singapore và Nhật Bản, liên quan đến các vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Thông báo được đưa ra ngay trước thềm trận tái đấu giữa Rodtang và Takeru khiến nhiều người hoang mang. Trận đấu của Rodtang và Takeru dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/4 ở sự kiện ONE Samurai 1 tại Đấu trường Ariake (Nhật Bản).

Theo tờ Thairath , Rodtang Jitmuangnon được cho là sẽ nhận khoảng 20 triệu baht (hơn 16 tỷ đồng) cho trận tái đấu với Takeru Segawa. Tờ Thairath cho rằng đây sẽ là mức thù lao cao nhất trong sự nghiệp của võ sĩ Muay Thái nổi tiếng này. Tuy nhiên khả năng trận đấu diễn ra vẫn chưa rõ sau khi Rodtang đối mặt với rắc rối pháp lý với bên tổ chức.

Rodtang chia sẻ ảnh chụp ở trụ sở cảnh sát

Hồi đầu tháng này, Rodtang Jitmuangnon đăng trên mạng xã hội rằng chữ ký của anh đã bị giả mạo trên hơn 30 tài liệu hợp đồng. Rodtang đã công khai toàn bộ sự việc, cho biết chữ ký của mình bị làm giả trên 30 văn bản và anh cảm thấy buồn bã.

Đến ngày 14/4, Rodtang đăng Facebook ảnh chụp trước trụ sở cảnh sát với thông điệp: “Tôi xin hoãn buổi gặp các phóng viên hôm nay. Tôi nhận được cuộc gọi để thương lượng. Nếu việc này không thành công, tôi sẽ mời các phóng viên trở lại một cách rõ ràng”.

Tối 14/4, trang Facebook của ONE Championship Thailand đã đăng thông báo khởi kiện Rodtang: “ ONE muốn cung cấp lời giải thích rõ ràng và minh bạch tới người hâm mộ, các vận động viên và đối tác".

“C húng tôi đã khởi động các thủ tục pháp lý tại Singapore, Nhật Bản và Thái Lan đối với Rodtang vì nhiều lần vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với ONE. Chúng tôi có chính sách nghiêm ngặt đối với các hành vi vi phạm hợp đồng, bao gồm việc cung cấp thông tin có khả năng gây hiểu lầm và đưa ra các phát ngôn mang tính phỉ báng”, ONE nêu rõ.

Theo lịch trình, Rodtang sẽ tái đấu với Takeru vào ngày 29/4 tới

“ Trong quá khứ, chúng tôi luôn nỗ lực hợp tác với “Tank” một cách thiện chí và chân thành. Tuy nhiên, khi các nghĩa vụ hợp đồng liên tục bị phớt lờ, chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp phù hợp và dứt khoát vì lợi ích của tất cả các bên trong hệ sinh thái ONE”, ONE cho biết.

“Quá trình điều tra hiện vẫn đang được tiến hành, và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại mỗi quốc gia theo đúng quy trình pháp luật. Các thủ tục pháp lý đã được khởi động nhằm yêu cầu bồi thường phù hợp tại các quốc gia liên quan. Ở thời điểm hiện tại, ONE xin phép không đưa ra thêm bình luận về chi tiết của quá trình pháp lý nói trên”, ONE nhấn mạnh.

Thông báo được đưa ra khiến người hâm mộ Thái Lan đặt câu hỏi về khả năng tổ chức trận đấu giữa Rodtang và Takeru vào cuối tháng này ở Nhật Bản. Cũng có người hoài nghi rằng đây có thể là trận đấu cuối cùng của Rodtang ở ONE.

ONE Championship là một tập đoàn truyền thông thể thao võ thuật đa quốc gia được thành lập vào ngày 14/7/2011 bởi Chatri Sityodtong và Victor Cui. Ban đầu, giải đấu tập trung chủ yếu vào võ thuật hỗn hợp (MMA), nhưng kể từ đó, các sự kiện của ONE đã tích hợp thêm các trận đấu Muay Thái và Kickboxing. Giải đấu đã tổ chức sự kiện đầu tiên vào ngày 3/9/2011 tại Nhà thi đấu Singapore Indoor Stadium và cho đến nay đã thực hiện hơn 200 sự kiện trên khắp châu Á.

Rodtang Jitmuangnon (sinh năm 1997) là võ sĩ Muay Thái và Kickboxing nổi tiếng người Thái Lan. Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013, anh đã tranh tài tại hạng cân Flyweight (hạng ruồi) của giải đấu ONE Championship. Tại đây, anh từng là nhà vô địch và là người giữ đai vô địch ONE Flyweight Muay Thai Thế giới lâu nhất trong lịch sử.