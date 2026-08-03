Cao thủ karate được mệnh danh 'Lý Tiểu Long của Nhật Bản'

Sonny Chiba, diễn viên Nhật Bản qua đời ở tuổi 82 vào năm 2021, là một trong những ngôi sao phim hành động vĩ đại và có sức hút mãnh liệt nhất lịch sử điện ảnh

Với khán giả Việt Nam, Sonny Chiba được biết tới qua bộ phim truyền hình Phong Vân 2002 với vai diễn Hùng Bá, sư phụ của 2 nhân vật chính là Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Tuy nhiên sự nghiệp diễn xuất của ông rất đồ sộ và vai diễn Hùng Bá chỉ là một trong số đó. Tờ Telegraph thậm chí đã cho rằng Sonny Chiba là “Lý Tiểu Long của Nhật Bản”.

Lý Tiểu Long của Nhật Bản

“Sonny Chiba góp mặt trong hơn 150 bộ phim, bao gồm cả Kill Bill của Quentin Tarantino và thường được xem là ”Bruce Lee (Lý Tiểu Long) của Nhật Bản“, t ờ Telegraph viết.

”Nhưng nếu Lý Tiểu Long chiến đấu với sự uyển chuyển như thách thức trọng lực, thì Chiba lại mang phong cách tàn bạo, gai góc, bụi bặm, thậm chí lạnh lùng đến mức vô tình. Cả hai đều có thể hạ gục đối thủ trên màn ảnh chỉ trong chớp mắt, nhưng với Chiba, khán giả chẳng bao giờ biết liệu nạn nhân có còn nguyên vẹn sau cú đánh hay không“, tờ Telegraph viết tiếp.

Sonny Chiba được mệnh danh là ”Lý Tiểu Long của Nhật Bản“

Trong khi đó, CNN viết về Sonny China: ” Phong cách chiến đấu của Sonny Chiba không mang vẻ đẹp uyển chuyển như múa mà nổi tiếng bởi sự dữ dội, tàn bạo và đầy uy lực“.

”Việc bị đem ra so sánh với huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, phong cách chiến đấu của Chiba hoàn toàn khác biệt. Nếu Lý Tiểu Long nổi bật bởi tốc độ và kỹ thuật, thì Chiba lại lao vào đối thủ với sức mạnh bùng nổ, tung ra những đòn đánh đầy uy lực, khiến các màn giao đấu bớt đi cảm giác được dàn dựng. Đặc biệt, nhân vật của ông gần như luôn kết liễu đối thủ“, CNN khẳng định.

Khán giả Việt Nam biết tới Sonny Chiba qua vai Hùng Bá trong phim Phong Vân 2002

CNN cho rằng Chiba ghi dấu ấn với những cú đấm khiến khán giả nghẹt thở cùng những màn hạ gục đối thủ bằng cách dùng chính các ngón tay đâm vào cổ họng trên màn ảnh. Sự quyết liệt trong các vai diễn của ông đã truyền cảm hứng cho những nhà làm phim hành động như đạo diễn Quentin Tarantino và diễn viên Keanu Reeves, những người sau này học hỏi phong cách của ông trong các tác phẩm của mình.

Năm 2015, khi sang Nhật quảng bá bộ phim John Wick, Keanu Reeves từng chia sẻ trên truyền hình: ”Tôi chỉ có thể bắt chước các cảnh đánh nhau trong phim. Còn Sonny Chiba thì thực sự có thể đánh người khác đến gần chết. Bạn hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh đó“.

Đệ tử của huyền thoại karate Nhật Bản

Sonny Chiba sinh ra với tên khai sinh Sadaho Maeda vào ngày 22/1/1939 tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Từ nhỏ, Chiba đã tham gia nhiều môn thể thao như điền kinh, bóng chày, bóng chuyền và thể dục dụng cụ. Khi học trung học, ông quyết định chuyên tâm theo đuổi thể dục dụng cụ và nhanh chóng gặt hái thành công. Năm cuối trung học, ông giành được giải thưởng cấp quốc gia, sau đó theo học tại Đại học Khoa học Thể thao Nippon và trở thành ứng cử viên sáng giá cho đội tuyển Olympic Nhật Bản. Tuy nhiên, chấn thương lưng nghiêm trọng đã chấm dứt giấc mơ Olympic của ông.

Sonny Chiba là đệ tử của huyền thoại karate, Mas Oyama

Nhưng khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác mở ra. Sau cú sốc đó, Chiba bắt đầu học võ dưới sự hướng dẫn của đại võ sư Mas Oyama, người sáng lập môn Kyokushin Karate và cũng là huyền thoại của môn võ này, nổi tiếng với màn chặt gãy sừng bò tót.

Chiba đạt đai đen nhất đẳng Kyokushin Karate vào năm 1965 và tiếp tục được phong đai đen tứ đẳng vào năm 1984. Ngoài Kyokushin, ông còn luyện tập và đạt cấp bậc cao ở nhiều môn võ khác như Ninjutsu, Goju-ryu Karate, Shorinji Kempo, Judo và Kendo.

Nền tảng võ thuật đồ sộ này nhanh chóng giúp Chiba trở thành một tài năng tiên phong, cả trước lẫn sau ống kính máy quay. Ông đã đưa những đòn thế võ thuật của mình vào trong phim ảnh, tạo ra những phân cảnh chiến đấu đặc sắc.

Sonny Chiba bắt đầu xuất hiện trên truyền hình Nhật Bản khi mới ngoài 20 tuổi. Chẳng bao lâu sau, ông lấn sân sang điện ảnh và đến cuối thập niên 1960 đã sở hữu hơn 50 vai diễn trên truyền hình và màn bạc. Sau khi theo nghiệp diễn, Sadaho Maeda đã được gọi với nghệ danh là Shinichi Chiba, trước khi được biết tới với cái tên Sonny Chiba.

Sonny Chiba nổi tiếng với nhiều bộ phim võ thuật

Đúng vào thời kỳ cơn sốt phim võ thuật bùng nổ sau thành công của Lý Tiểu Long, Chiba liên tiếp ghi dấu ấn với các tác phẩm như The Street Fighter, Samurai Reincarnation, Legend of the Eight Samurai và nhiều lần thủ vai kiếm khách Yagyū Jūbei cũng như võ sư Mas Oyama, người thầy của mình. Bên cạnh diễn xuất, ông còn là điều phối viên các cảnh hành động trong nhiều thập kỷ.

Năm 1969, ông thành lập Japan Action Club (JAC) nhằm đào tạo diễn viên hành động và cascadeur, góp phần nâng cao chất lượng các pha võ thuật trong điện ảnh Nhật Bản. Từ JAC đã trưởng thành nhiều tên tuổi như Etsuko Shihomi, Kenji Ohba và đặc biệt là Hiroyuki Sanada.

Tại Hollywood, Chiba gây tiếng vang với phim The Street Fighter (1974). Ông có ảnh hưởng lớn đến Quentin Tarantino, người đã mời ông tham gia hai phần Kill Bill. Thành công này giúp Chiba tiếp tục xuất hiện trong The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006).

Nhiều khán giả phương Tây lần đầu biết đến Sonny Chiba thông qua đạo diễn Quentin Tarantino. Trong kịch bản bộ phim True Romance của đạo diễn Tony Scott, Tarantino ca ngợi Chiba là ” không ai sánh bằng, diễn viên xuất sắc nhất đang hoạt động trong dòng phim võ thuật hiện nay“.

Khi làm phim Kill Bill, Tarantino mời Chiba vào vai nhân vật mang tính biểu tượng Hattori Hanzo - bậc thầy rèn kiếm chế tạo thanh kiếm tuyệt mỹ cho nhân vật của Uma Thurman. Chính với thanh kiếm này, cô đã thực hiện hành trình báo thù đẫm máu xuyên suốt bộ phim. Theo ý tưởng của Tarantino, Hattori Hanzo trong Kill Bill là hậu duệ của các thành viên thuộc gia tộc Hanzo mà Sonny Chiba từng thủ vai trong loạt phim cổ trang Shadow Warriors vào thập niên 1980.

Sonny Chiba suýt đóng phim chung với Lý Tiểu Long

Sonny Chiba từng cho rằng võ thuật và diễn xuất thực ra không khác nhau nhiều: ”Võ thuật là một phần của nghệ thuật kịch tính - đó là sự trình diễn. Đó là một cách để thể hiện cảm xúc“.

Theo tờ Telegraph, Sonny Chiba thậm chí suýt có cơ hội hợp tác với Lý Tiểu Long: ”Vậy nếu Sonny Chiba thực sự đấu với Bruce Lee thì ai sẽ thắng? Thật đáng tiếc, chúng ta gần như đã có câu trả lời. Đầu thập niên 1970, hai huyền thoại từng lên kế hoạch cùng đóng chung một bộ phim. Tháng 7/1973, Chiba còn đích thân sang Hồng Kông (Trung Quôc) để bàn bạc dự án. Nhưng Lý Tiểu Long qua đời trước khi cuộc gặp có thể diễn ra“.

”Nếu sự nghiệp ngắn ngủi đã góp phần tạo nên huyền thoại Lý Tiểu Long, thì chính sự bền bỉ kéo dài suốt nhiều thập kỷ mới là điều làm nên di sản của Sonny Chiba“, tờ Telegraph biết.

Sonny Chiba qua đời ngày 19/8/2021 do biến chứng của COVID-19. Sau khi tin buồn được công bố, nhiều tờ báo lớn của Mỹ như The New York Times, Los Angeles Times cùng hàng loạt trang tin giải trí đã đồng loạt đăng bài tưởng niệm. Họ ca ngợi những pha hành động đầy uy lực được tạo nên từ nền tảng Kyokushin Karate độc đáo của ông, đồng thời nhấn mạnh ảnh hưởng sâu rộng mà Chiba để lại đối với nền điện ảnh phương Tây.