Cao thủ cờ tướng Trung Quốc sang Việt Nam đấu hội làng thua ngay vòng loại

Đại sư Trung Quốc Vương Hạo, người hiện xếp hạng 22 trên bảng anh hùng tượng kỳ Trung Quốc đã phải dừng bước ngay từ vòng sơ loại tại Giải Cờ Tướng Lễ Hội Truyền Thống Làng Đông Lao, xã An Khánh, Hà Nội. Lần đầu tiên sang Việt Nam tranh tài ở một giải đấu cờ tướng mang đậm màu sắc dân gian, Vương Hạo không thể vượt qua một kỳ thủ ít tên tuổi và phải chấp nhận “ngã ngựa” sớm trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Dù mang danh “giải hội làng”, nhưng chất lượng chuyên môn của giải đấu không hề thấp. Sự góp mặt của bộ đôi danh thủ Trung Quốc là Lưu Tông Trạch và Vương Hạo đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Kỳ thủ Vương Hạo tham gia Giải Cờ Tướng Lễ Hội Truyền Thống Làng Đông Lao, xã An Khánh, Hà Nội. (Nguồn: Liên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam)

Vương Hạo không phải cái tên xa lạ với làng cờ Trung Quốc. Anh đạt danh hiệu Đại sư ở cả cờ tướng lẫn cờ vua, từng liên tiếp vô địch bảng nghiệp dư Trung Quốc từ năm 2016 đến 2018. Đầu năm 2026, anh tham dự giải Ngũ Dương Bôi (giải đấu hàng đầu Trung Quốc) lần thứ 32, thi đấu tại bảng D nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng. Dù vậy, đẳng cấp của kỳ thủ này vẫn được đánh giá cao.

Chính vì thế, việc Vương Hạo bị loại ngay từ vòng sơ loại tại một giải hội làng Việt Nam được xem là cú sốc lớn.

Giải Cờ Tướng Lễ Hội Truyền Thống Làng Đông Lao quy tụ 48 kỳ thủ đến từ nhiều địa phương cùng các kỳ thủ chủ nhà Đông Lao. Thể thức thi đấu loại trực tiếp, phân tiên 2 ván lượt đi - lượt về để phân định thắng thua, tạo nên nhịp độ căng thẳng ngay từ vòng đầu tiên.

Vương Hạo bị loại ngay tại vòng sơ loại. (Nguồn: Liên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam)

Thể thức loại trực tiếp hai ván khiến mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Không có cơ hội sửa sai qua nhiều vòng đấu tích điểm, chỉ một khoảnh khắc thiếu chính xác cũng đủ để xoay chuyển cục diện. Trong bầu không khí lễ hội rộn ràng nhưng áp lực chuyên môn không hề nhỏ, đại sư Trung Quốc đã không thể thích nghi hoàn toàn.

Trong khi đó, người đồng hương của anh là Lưu Tông Trạch vẫn thể hiện được bản lĩnh và góp mặt trong danh sách 16 kỳ thủ lọt vào vòng 1/8.

Giải Cờ Tướng Lễ Hội Truyền Thống Làng Đông Lao năm 2026 diễn ra ngày 02/03/2026 (tức 14 tháng Giêng xuân Bính Ngọ) tại Đền Đức Tiên Chúa, làng văn hóa Đông Lao, xã An Khánh, TP Hà Nội.

Giải đấu năm nay còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều hào thủ trong nước như Trạng cờ Phạm Quốc Hương, cùng các kỳ thủ mạnh như Chu Tuấn Hải, Vũ Hồng Sơn, Phí Mạnh Cường.