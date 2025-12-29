Cao thủ Campuchia thắng 2 võ sĩ Việt, học trò Johnny Trí Nguyễn bị đấm bất tỉnh

Bùi Trường Sinh bị võ sĩ Campuchia đấm gục.

Sự kiện Thần võ cuối cùng của năm 2025 (GMA 11) mang tên Độc tôn đại chiến kết thúc với những thất bại của các đại diện chủ nhà. Trong 3 trận tranh đai được chờ đợi nhất, các võ sĩ Việt Nam liên tiếp thua các đối thủ quốc tế, nhìn danh hiệu Thần võ độc tôn rơi vào tay cao thủ người Thái Lan và Campuchia.

Trận thua gây bất ngờ nhất là thất bại chóng vánh của Bùi Trường Sinh ở hạng Kim kê trước Sopanha Pheng. Khi thế trận đang cân bằng, chỉ một khoảnh khắc bất cẩn, đại diện Võ đường Liên Phong của Johnny Trí Nguyễn bị đối thủ đánh gục không thể gượng dậy.

Khi hiệp 1 còn khoảng một phút rưỡi, Bùi Trường Sinh quyết định tấn công bằng đòn đá cao. Tuy nhiên, pha ra chân của võ sĩ Việt Nam không đủ nhanh và thiếu tính sát thương. Sopanha Pheng dễ dàng hóa giải và phản ứng rất nhanh ở nhịp tiếp theo.

Bùi Trường Sinh (bên trái) bị võ sĩ Campuchia hạ knock out.

Nhà vô địch thế giới Kun Khmer (môn võ truyền thống của Campuchia, thường bị nhầm lẫn với muay Thái) nhận thấy sơ hở của Bùi Trường Sinh. Sopanha Pheng lập tức tung cú đấm rất mạnh khiến võ sĩ của Võ đường Liên Phong cứng người, mất tỉnh táo.

Trọng tài can thiệp để dừng trận đấu. Sopanha Pheng cũng không cần đòn đánh tiếp theo khi Bùi Trường Sinh không còn khả năng chiến đấu. Võ sĩ của Campuchia giành chiến thắng knock out ngay trong hiệp một và trở thành "Thần võ độc tôn" ở hạng cân Kim kê.

Bùi Trường Sinh sau đó được trợ giúp y tế ngay trên võ đài. Anh cũng nhanh chóng hồi sức và tỉnh táo lại, thông báo tình trạng ổn.

Trước Bùi Trường Sinh, đại diện khác của Võ đường Liên Phong là Nguyễn Vũ Phương Hoài so tài với Rin Saroth (Campuchia) ở hạng Hắc báo. Võ sĩ Việt Nam thất thế rõ rệt so với đối thủ cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật. Anh ra đòn không hiệu quả và hụt hơi. Sau 3 hiệp đấu, Rin Saroth giành chiến thắng tính điểm đồng thuận.