Cao 1m95 nặng gần 1 tạ vẫn nhanh như gió: Giải mã cơ thể dị biệt đập tan mọi quy luật vật lý của Erling Haaland

Nhắc đến một gã khổng lồ cao 1m95 và nặng gần một tạ trên sân cỏ, người ta thường hình dung ngay đến một trung phong cồng kềnh, chậm chạp, chỉ chực chờ trong vòng cấm để không chiến. Thế nhưng, Erling Haaland xuất hiện như một dị bản sinh học đập tan mọi quy luật vật lý thông thường.

Anh bứt tốc xé gió với vận tốc lên tới 36 km/h ngang ngửa các tiền đạo cánh nhỏ con, đồng thời lại có thể bay người dứt điểm dẻo dai như một võ sĩ thực thụ. Dưới ống kính của các chuyên gia khoa học thể thao, cấu trúc cơ thể của siêu sao người Na Uy là một tổ hợp của những nghịch lý vô lý đến mức kinh ngạc.

Khả năng bứt tốc không tưởng, kiểu xe tải mang động cơ xe đua F1

Sự vô lý đầu tiên nằm ở khả năng bứt tốc của Haaland. Trong vật lý cơ sinh học, một vật thể có khối lượng càng lớn thì càng mất nhiều thời gian để chuyển từ trạng thái đứng yên sang chuyển động. Đó là lý do các cầu thủ đô con thường mất khá nhiều nhịp để lấy đà. Nhưng Haaland thì ngược lại.

Theo một nghiên cứu chuyên sâu về cơ sinh học của Haaland được đăng tải trên tạp chí thể thao danh tiếng The Athletic, bí mật nằm ở tỷ lệ sợi cơ bộc phát lực cực kỳ đặc biệt mà anh thừa hưởng từ nguồn gen thể thao vô cực của cả bố lẫn mẹ. Tiến sĩ Rajpal Brar, một chuyên gia vật lý trị liệu và khoa học thể thao nổi tiếng tại Mỹ, phân tích rằng khi bứt tốc, Haaland luôn chủ động gập sâu người về phía trước để triệt tiêu lực cản của không khí và hạ thấp trọng tâm. Mỗi sải chân khổng lồ của anh lúc này đóng vai trò như một chiếc lò xo thép găm thẳng xuống mặt cỏ, giải phóng một lực phản xạ khổng lồ để đẩy cơ thể lao vút đi như một chiếc siêu xe đua núp bóng xe tải hạng nặng.

Khớp dẻo như kẹo kéo và kỷ lục thế giới vô tiền khoáng hậu từ năm 5 tuổi

Bên cạnh tốc độ, độ dẻo dai của Haaland mới là thứ khiến các bác sĩ trị liệu phải mắt chữ O mồm chữ A. Những cú bay người móc bóng ở độ cao gần 2 mét hay các pha rướn người ghi bàn ở góc không tưởng đòi hỏi một hệ vận động có độ mở khớp cực kỳ rộng.

Hồ sơ lưu trữ của Hiệp hội Thống kê Điền kinh Quốc tế vẫn đang ghi nhận Erling Haaland là người nắm giữ kỷ lục thế giới về cú nhảy xa ở lứa tuổi lên 5 với thành tích vô tiền khoáng hậu là 1,63m lập vào năm 2006.

Trả lời phỏng vấn trên tờ L'Équipe của Pháp, cha của anh là ông Alf-Inge Haaland từng tiết lộ rằng ông đã chủ động cho con trai chơi đa dạng các môn từ bóng ném, điền kinh cho đến trượt tuyết từ nhỏ. Chính phương pháp huấn luyện đa thể thao này đã giúp các khớp háng và khớp cổ chân của Haaland dẻo dai như kẹo kéo. Thay vì cứng cáp và dễ chấn thương như các cầu thủ cao lớn thông thường, các khớp của tiền đạo Man City có thể xoay chuyển ở những góc độ không tưởng mà không hề bị căng cơ.

Khối cơ đùi trước khổng lồ có tác dụng như một bộ phuộc nhún cao cấp

Chạy quá nhanh với một thể hình quá nặng vốn là bản án tử cho đầu gối của bất kỳ vận động viên nào. Các chuyên gia y tế tại Viện Khoa học Thể thao Na Uy tính toán rằng mỗi lần phanh gấp hoặc đổi hướng đột ngột ở tốc độ cao, khớp gối của Haaland phải chịu một lực đè nặng tương đương gấp 5 đến 6 lần trọng lượng cơ thể, tức là gần nửa tấn lực dồn xuống.

Để bảo vệ đôi chân của mình, cơ thể Haaland đã tự xây dựng một hệ thống giảm xóc tự nhiên vô cùng hoàn hảo. Trang tin y học thể thao physiotherapy-sport giải mã rằng khối cơ đùi trước khổng lồ của anh hoạt động như một bộ phuộc nhún cao cấp, hấp thụ toàn bộ lực chấn động trước khi nó kịp truyền vào các khớp xương yếu ớt. Bên cạnh đó, mật độ sụn và gân của anh cực kỳ dày nhờ chế độ rèn luyện khoa học từ giai đoạn dậy thì, giúp anh gần như miễn nhiễm với các ca chấn thương dây chằng kinh điển của giới cầu thủ.

Lối sống tẻ nhạt và kỷ luật cực đoan: Ăn tim bò, dán miệng đi ngủ

Sự dị thường của Haaland không chỉ là món quà của tạo hóa, mà còn là thành quả của một lối sống tối ưu hóa sinh học đến mức kỳ quặc hằng ngày. Trong bộ phim tài liệu riêng mang tên Haaland: The Big Decision, chính tiền đạo này đã khiến người xem ngỡ ngàng khi tiết lộ thực đơn 6.000 calo mỗi ngày của mình, trong đó phần lớn là tim và gan bò tươi để lấy nguồn sắt và vitamin đậm đặc nhất phục vụ việc tái tạo cơ bắp.

Đặc biệt hơn, tờ nhật báo Daily Mail của Anh từng có bài phân tích chi tiết về thói quen ngủ độc lạ của siêu sao này. Haaland luôn đeo một chiếc kính màu cam để lọc hoàn toàn ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử vài tiếng trước khi ngủ nhằm kích thích hormone phục hồi tự nhiên. Khi lên giường, anh thậm chí còn dán băng keo chuyên dụng lên miệng để ép cơ thể thở hoàn toàn bằng mũi suốt đêm. Các chuyên gia về giấc ngủ tại Anh xác nhận phương pháp này giúp tối ưu hóa lượng oxy đi vào phổi, giảm nhịp tim sâu và đẩy nhanh tốc độ phục hồi cơ bắp lên gấp nhiều lần.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa một bộ gen ưu việt, cấu trúc cơ sinh học dẻo dai bất chấp kích cỡ khổng lồ, và một kỷ luật sinh hoạt khoa học đến mức cực đoan chính là câu trả lời vì sao Erling Haaland đang là một quái thú không thể ngăn cản trong thế giới bóng đá hiện đại.