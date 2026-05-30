Cảnh sát bắt cựu sao tuyển Anh, Raheem Sterling

Theo truyền thông Anh, Raheem Sterling đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi chiếc Lamborghini do anh điều khiển gặp tai nạn trên tuyến cao tốc M3 thuộc hạt Hampshire vào sáng 29/5. May mắn là vụ việc không gây thương vong và không có phương tiện nào khác liên quan.

Cảnh sát Hampshire xác nhận tài xế 31 tuổi bị bắt với nhiều cáo buộc, bao gồm nghi ngờ điều khiển phương tiện trong tình trạng không đủ khả năng do sử dụng chất cấm, lái xe nguy hiểm, tàng trữ chất thuộc nhóm Class C và từ chối cung cấp mẫu kiểm tra theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Sau đó, Sterling được cho tại ngoại để phục vụ quá trình điều tra.

Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận bởi Sterling từng là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Anh. Anh sở hữu 82 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 20 bàn thắng và từng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn thành công của Manchester City dưới thời HLV Pep Guardiola.

Tuy nhiên, vài năm gần đây chứng kiến sự sa sút mạnh mẽ của cầu thủ sinh năm 1994. Sau khi rời Manchester City để gia nhập Chelsea với nhiều kỳ vọng, Sterling không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Anh tiếp tục trải qua quãng thời gian khó khăn trong màu áo Arsenal theo dạng cho mượn trước khi chia tay Chelsea.

Đầu năm 2026, Sterling chuyển sang khoác áo Feyenoord với hy vọng cứu vãn sự nghiệp. Dù vậy, những vấn đề ngoài sân cỏ tiếp tục khiến tên tuổi của anh xuất hiện trên mặt báo theo cách không mong muốn.

Trên các diễn đàn bóng đá quốc tế, nhiều người bày tỏ sự thất vọng trước vụ việc. Không ít ý kiến cho rằng một cầu thủ giàu kinh nghiệm và sở hữu khối tài sản lớn như Sterling hoàn toàn có thể tránh được rủi ro bằng những lựa chọn an toàn hơn khi di chuyển. Tuy nhiên, cũng có quan điểm kêu gọi chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra trước khi đưa ra phán xét cuối cùng.

Hiện phía Sterling chưa đưa ra bình luận công khai về vụ việc. Trong khi đó, tương lai của cựu ngôi sao tuyển Anh tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn khi sự nghiệp sân cỏ đang đối mặt thêm một biến cố nghiêm trọng.