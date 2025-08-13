Cảnh báo: Người chơi pickleball hết sức chú ý điều này khi ra sân kẻo "mất vui"

Pickleball - môn thể thao "lên ngôi" vài năm gần đây - đang là điểm hẹn của hàng loạt hội nhóm mê vận động. Nhưng song song với không khí sôi nổi, một "mặt tối" đang khiến nhiều người bức xúc: tình trạng mất cắp tài sản cá nhân ngay tại các sân pickleball diễn ra ngày càng nhiều.

Theo phản ánh của một số hội nhóm pickleball, không ít người chơi đã rơi vào cảnh "vui chưa trọn đã buồn" khi phát hiện đồ đạc biến mất trong lúc đang tập luyện hoặc thi đấu. Những món bị mất thường là túi xách, điện thoại, ví tiền, chìa khóa xe, thậm chí cả… vợt.

Từ mất vợt pickleball tiền triệu đến "bốc hơi" điện thoại, ví tiền, không ít thành viên trong các cộng đồng pickleball đã lên tiếng cảnh báo vì từng bị "cuỗm" đồ lúc đang chơi. Dù có camera an ninh nhưng cơ hội tìm lại được đồ đã mất rất mong manh.

Tình trạng trộm cắp vợt pickleball diễn ra gần đây khiến người chơi búc xúc

Nguyên nhân của tình trạng mất cắp đến từ việc kẻ gian lợi dụng sự chủ quan và thiếu cảnh giác của người chơi khi để đồ ở ghế nghỉ, góc sân hay khu vực để túi, trong khi bản thân mải mê thi đấu. Chỉ cần vài phút mất tập trung, kẻ gian (trong vai những người chơi hoặc xem thi đấu) có thể ra tay nhanh như chớp. Một số sân vào buổi tối còn thiếu sáng, tạo điều kiện để trộm "làm việc" trót lọt.

Đi chơi cho vui, đừng để "mất vui" vì lơ là

Để tránh rơi vào cảnh "ra sân tay không, về tay trắng", các cao thủ pickleball mách nhỏ: Đừng mang theo quá nhiều đồ giá trị khi chơi và luôn để túi trong tầm mắt, khóa kỹ nếu có thể. Tốt nhất là gửi đồ ở khu vực có bảo vệ hoặc locker. Người chơi có thể chia nhau trông đồ khi vào sân, nhất là trong các trận đấu kéo dài. Với những chiếc vợt xịn, người chơi nên có khóa hoặc móc cố định, hạn chế để ngoài.

Pickleball vốn là môn thể thao vui vẻ, gắn kết cộng đồng, nhưng nếu chủ quan, một buổi chơi có thể biến thành kỷ niệm "đắng lòng". Nói chung, ra sân là phải thủ sẵn tinh thần chơi hết mình… và giữ đồ hết sức!